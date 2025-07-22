摩根士丹利上調科技股目標價 押注中美關稅下降
鉅亨網編譯王貞懿
據《MarketWatch》周一 (21 日) 報導，摩根士丹利預期中美關稅將下降，大幅上調多檔科技股目標價，並選定亞馬遜 (AMZN-US) 為首選標的。
摩根士丹利分析師 Brian Nowak 團隊在周日報告中，將估值模型推進至 2026 年中。報告指出，GPU 加速技術對產業發展至關重要，這項創新正推動各公司營收成長；並預測關稅影響減弱，故將 2025 年線上廣告成長預估從 8% 上調至 11%。
摩根士丹利預估，Meta、微軟 (MSFT-US)、Google 和亞馬遜等「四大巨頭」明年資料中心支出將達 3920 億美元，年增 21%，相當於這些公司自由現金流的 58%。
該行選定亞馬遜為最佳投資標的，目標價 300 美元，潛在漲幅 33%。主要看好其旗下雲端運算平台 AWS 將在 2025 年下半年至 2026 年帶動獲利成長。
該行也預測生成式 AI 將推動 Alphabet(GOOG-US) 和 Meta(META-US) 獲利成長，但 Alphabet 估值更具吸引力，目標價 205 美元有 11% 上漲空間，Meta 僅 6%。
截稿前，亞馬遜上漲約 1.3%，暫報 229.06 美元；Alphabet 上漲 0.67％，暫報 190.80 美元；Meta 上漲約 1.41%，暫報 714.18 美元。
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