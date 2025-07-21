鉅亨網編譯段智恆 綜合外電 2025-07-21 23:40

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綜合外媒報導，微軟 (MSFT-US) 周一 (21 日) 證實，其 SharePoint 文件協作平台出現「零日」(Zero Day) 資安漏洞，已遭駭客大規模攻擊，受害對象涵蓋多個國家政府機構、銀行、醫療與產業企業，恐波及上千台伺服器。資安專家指出，這起事件極可能由單一駭客組織發動，並具備持續入侵與資料竊取風險。

微軟證實SharePoint遭大規模攻擊 攻擊疑波及全球企業與政府機關(圖：REUTERS/TPG)

微軟上周六 (19 日) 發出緊急資安通報，表示攻擊主要針對內部部署「On-Premise」版本的 SharePoint，而雲端版本 Microsoft 365 並未受到波及。該公司已釋出兩個版本的修補更新，惟 2016 年版本目前仍無修補方案。美國聯邦調查局 (FBI) 表示已掌握此事，並正與其他政府及私部門密切合作。

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漏洞允許未授權存取 可遠端執行攻擊程式碼

根據美國資安與基礎設施安全局 (CISA) 聲明，這項漏洞允許未經授權的使用者取得 SharePoint 系統完整存取權，並可遠端執行程式碼、擷取帳號密碼，甚至植入後門程式持續滲透系統。CISA 警告此攻擊對所有組織構成高度風險，呼籲用戶盡快修補並全面檢查系統。

歐洲資安公司 Eye Security 認為，該漏洞特別危險之處在於，即便伺服器已修補，駭客仍能透過已建立的後門繼續冒用用戶身分登入，持續竊取敏感資料或加密金鑰。該公司表示自己是首個發現這項漏洞的單位。

Palo Alto Networks(PANW-US) 威脅情報部門表示：「這些攻擊是真實且持續進行中的，對全球數千家組織構成嚴重威脅。」其技術長 Michael Sikorski 補充，駭客一旦入侵，便會立即進行資料外洩、部署後門與竊取加密憑證，顯示此事件已不只是單一攻擊，而是系統性滲透。

單一駭客組織可能主導全球行動 數千台伺服器恐遭入侵

英國資安公司 Sophos 的威脅情報主管 Rafe Pilling 表示，根據目前掌握的攻擊模式與工具一致性，初步判斷此次事件由單一攻擊者發動。但他也提醒，情勢可能迅速變化，其他駭客集團可能趁勢加入攻擊。

資安搜尋引擎 Shodan 的數據顯示，目前全球上線中的 SharePoint 伺服器中，有超過 8,000 台可能已遭到滲透，其中包括工業企業、銀行、會計師事務所、醫療機構，以及多個美國與國際層級政府機構。

英國資安顧問 Card 建議企業採取「假設已遭入侵」的態度處理此事件，並強調僅安裝修補程式仍不足，應全面調查可疑活動並更改機敏憑證。他指出，SharePoint 通常與 Outlook、Teams 等微軟其他服務相連結，因此一旦入侵，將可能連鎖波及整個企業內網。