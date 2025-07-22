百事可樂搶搭健康風潮 今秋推出機能款汽水

鉅亨網編譯王貞懿 2025-07-22 05:42

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百事可樂瞄準健康趨勢，推出含益生質纖維的機能汽水。（圖: 百事可樂）

百事可樂周一宣布，將在今秋於其招牌汽水品牌下推出，可以幫助益生菌生長的益生質可樂。

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美國汽水消費量過去 20 年大幅下滑，但主打腸道健康的機能性汽水近 5 年異軍突起。以 Poppi 和 Olipop 為代表的新興品牌成功打動重視健康的消費者，市場快速成長。

百事 4 個月前才正式以 19.5 億美元完成收購新創品牌 Poppi。面對美國飲品需求下滑，百事積極迎合蛋白質和纖維等健康趨勢。該公司第二季北美飲品銷量下滑 2%，百事可樂是少數亮點，主要靠零糖百事可樂帶動。

產品差異化競爭

新推出的百事益生質可樂含 3 公克益生質纖維，比 Poppi 多 1 公克，但僅有 Olipop 的三分之一。該產品使用 5 公克蔗糖，不同於美國版經典百事可樂的玉米糖漿。

消費者今秋可開始網購，明年進入零售通路。

競爭對手可口可樂則搶先一步，2 月已在西岸和東南部推出 Simply Pop 機能汽水，時間就在百事宣布收購 Poppi 前幾周。