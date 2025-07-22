百事可樂搶搭健康風潮 今秋推出機能款汽水
鉅亨網編譯王貞懿
據《CNBC》周一 (21 日) 報導，百事可樂 (PEP-US) 宣布將於今年秋季推出益生質可樂新品，瞄準注重健康的消費者市場，希望在美國汽水消費量持續下滑的環境中尋找新成長動能。
百事可樂周一宣布，將在今秋於其招牌汽水品牌下推出，可以幫助益生菌生長的益生質可樂。
美國汽水消費量過去 20 年大幅下滑，但主打腸道健康的機能性汽水近 5 年異軍突起。以 Poppi 和 Olipop 為代表的新興品牌成功打動重視健康的消費者，市場快速成長。
百事 4 個月前才正式以 19.5 億美元完成收購新創品牌 Poppi。面對美國飲品需求下滑，百事積極迎合蛋白質和纖維等健康趨勢。該公司第二季北美飲品銷量下滑 2%，百事可樂是少數亮點，主要靠零糖百事可樂帶動。
產品差異化競爭
新推出的百事益生質可樂含 3 公克益生質纖維，比 Poppi 多 1 公克，但僅有 Olipop 的三分之一。該產品使用 5 公克蔗糖，不同於美國版經典百事可樂的玉米糖漿。
消費者今秋可開始網購，明年進入零售通路。
競爭對手可口可樂則搶先一步，2 月已在西岸和東南部推出 Simply Pop 機能汽水，時間就在百事宣布收購 Poppi 前幾周。
兩大可樂巨頭在機能汽水市場正面交鋒，反映傳統汽水業面對消費者健康意識抬頭的轉型壓力。隨著年輕世代更重視腸道健康和天然成分，這個新興市場將成為雙方新戰場。
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