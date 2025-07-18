AI來了工作沒了？亞馬遜AWS裁數百人 CEO早有預告
鉅亨網編譯段智恆
根據《路透》報導，亞馬遜 (AMZN-US) 周四 (17 日) 在旗下雲端運算部門 Amazon Web Services(AWS)裁撤至少數百名員工，據悉這是執行長賈西 (Andy Jassy) 先前所暗示，生成式人工智慧 (AI) 導入將引發人力縮編後的最新行動。
亞馬遜發言人證實裁員消息，但未透露具體人數。這次裁撤涵蓋 AWS 部分團隊，其中包括協助客戶開發新產品、推廣服務的「專業顧問」(Specialists) 部門。一些受影響員工表示，他們在當天早上收到被解雇的電子郵件，工作電腦也被停用。
亞馬遜發言人在聲明中指出：「我們做出了艱難但必要的業務決策，裁撤 AWS 某些特定團隊的職位。這些措施有助於我們在持續投資與招聘的同時，優化資源，為客戶帶來創新成果。」
AWS 是亞馬遜的獲利核心部門，今年第一季銷售額成長 17%，達到 293 億美元，營業利益也年增 23%，至 115 億美元。即便如此，生成式 AI 工具逐漸取代原本由人工執行的程式撰寫與日常作業，促使亞馬遜與其他科技巨擘一樣，加快削減人力成本。
亞馬遜截至 3 月底在全球擁有 160 萬名全職與兼職員工。今年來，包括微軟 (MSFT-US)、Meta(MSTA-US) 以及 CrowdStrike(CRWD-US)等科技企業皆宣布裁員。亞馬遜也在過去數月間陸續於圖書、裝置、服務與 Wondery 播客部門進行裁員。賈西正試圖削減他所形容的「過度官僚體系」，並裁撤多層級管理職。
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