傳馬斯克旗下xAI擬與沙國 Humain 合作 建立全球最大AI資料中心
《彭博》周三 (16 日) 援引知情人士消息報導，美國富豪馬斯克旗下人工智慧新創 xAI 正在與沙烏地阿拉伯的 AI 公司 Humain 洽談租用資料中心容量，目標是在能源成本低廉、政治友善的地區擴展運算基礎建設。
xAI 目前正與兩家業者洽談，其中 Humain 的提案規模驚人，另一家業者則提供較快可用的 200MW 機房空間。不過，Humain 的設施尚未動工，合作若成形，短期內對 xAI 運算需求幫助有限。
大型資料中心合作計畫浮現
據悉，Humain 由沙烏地公共投資基金 (PIF) 支持，雖已承諾建設多個基礎設施專案，但目前多未動工。若與 xAI 合作，最快也得數年後才能提供相關資源。相較之下，另一家潛在合作夥伴已著手建造一座 200 MW 的資料中心，成為 xAI 短期可行的選項。
無論是哪一方，xAI 都將採租賃模式，也就是租用資料中心運算容量而非擁有設施，來驅動其 AI 模型與 Grok 聊天機器人等產品的訓練與運作。
若 Humain 能成功打造數千百萬瓦等級的資料中心，將成為全球最大之一。據 Carbon Collective 資料，一座 1GW 設施的耗能相當於 90 萬戶家庭的年用電量。
低電價與新核能成資料中心關鍵
美國伊利諾大學的能源專家 Kathryn Huff 表示：「資料中心的電力需求劇增，營運與電價的平衡變得極為重要。我立刻想到那些願意推動新核能建設的國家。」
目前 Humain 內部由技術主管 Jeff Thomas 領導資料中心開發，商務談判則由 Saeed Al-Dobas 主導。這項計畫可能與沙國王子阿瓦里德親王 (Alwaleed bin Talal) 先前對 xAI 的投資有關，為深化沙國與馬斯克企業間的合作關係。
知情人士指出，馬斯克尋求在電力成本低、資金充沛的地區擴展 xAI 計畫，此舉也反映出他與美國政府間愈趨緊張的關係。儘管馬斯克近來常與美國總統川普互動密切，但他在美國仍面臨來自立法與監管機構的挑戰。
xAI 全球布局擴張 正評估中東與非洲選項
xAI 近期已在美國孟菲斯打造 Colossus 超級電腦所在的大型資料中心，並公開表示擬在當地建設第二座機房。公司上月完成 100 億美元募資，馬斯克也於 X 平台表示「資金充裕」。
據了解，基礎建設相關談判主要由 xAI 創辦成員、前特斯拉員工 Ross Nordeen 負責，並由另一名前特斯拉 (TSLA-US) 與 X 執行主管 Andree Jacobson 領導技術開發。Nordeen 被視為 xAI 內部最關鍵的布局與談判策略主導人。
此外，xAI 也評估阿拉伯聯合大公國 (阿聯) 合作機會，並與阿布達比 AI 公司 G42 接觸，後者拒絕評論此事。消息指出，xAI 亦考慮部分非洲國家的資料中心方案，因其擁有更便宜的電力與營運成本。
然而，多位消息人士表示，沙烏地不僅擁有充沛主權財富，還能取得先進晶片資源，使其成為目前最具吸引力的合作對象。
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