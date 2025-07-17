2025-07-17 03:00

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《彭博》周三 (16 日) 援引知情人士消息報導，美國富豪馬斯克旗下人工智慧新創 xAI 正在與沙烏地阿拉伯的 AI 公司 Humain 洽談租用資料中心容量，目標是在能源成本低廉、政治友善的地區擴展運算基礎建設。

傳馬斯克旗下xAI擬與沙國 Humain 合作 建立全球最大AI資料中心(圖：REUTERS/TPG)

xAI 目前正與兩家業者洽談，其中 Humain 的提案規模驚人，另一家業者則提供較快可用的 200MW 機房空間。不過，Humain 的設施尚未動工，合作若成形，短期內對 xAI 運算需求幫助有限。

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大型資料中心合作計畫浮現

據悉，Humain 由沙烏地公共投資基金 (PIF) 支持，雖已承諾建設多個基礎設施專案，但目前多未動工。若與 xAI 合作，最快也得數年後才能提供相關資源。相較之下，另一家潛在合作夥伴已著手建造一座 200 MW 的資料中心，成為 xAI 短期可行的選項。

無論是哪一方，xAI 都將採租賃模式，也就是租用資料中心運算容量而非擁有設施，來驅動其 AI 模型與 Grok 聊天機器人等產品的訓練與運作。

若 Humain 能成功打造數千百萬瓦等級的資料中心，將成為全球最大之一。據 Carbon Collective 資料，一座 1GW 設施的耗能相當於 90 萬戶家庭的年用電量。

低電價與新核能成資料中心關鍵

美國伊利諾大學的能源專家 Kathryn Huff 表示：「資料中心的電力需求劇增，營運與電價的平衡變得極為重要。我立刻想到那些願意推動新核能建設的國家。」

目前 Humain 內部由技術主管 Jeff Thomas 領導資料中心開發，商務談判則由 Saeed Al-Dobas 主導。這項計畫可能與沙國王子阿瓦里德親王 (Alwaleed bin Talal) 先前對 xAI 的投資有關，為深化沙國與馬斯克企業間的合作關係。

知情人士指出，馬斯克尋求在電力成本低、資金充沛的地區擴展 xAI 計畫，此舉也反映出他與美國政府間愈趨緊張的關係。儘管馬斯克近來常與美國總統川普互動密切，但他在美國仍面臨來自立法與監管機構的挑戰。

xAI 全球布局擴張 正評估中東與非洲選項

xAI 近期已在美國孟菲斯打造 Colossus 超級電腦所在的大型資料中心，並公開表示擬在當地建設第二座機房。公司上月完成 100 億美元募資，馬斯克也於 X 平台表示「資金充裕」。

據了解，基礎建設相關談判主要由 xAI 創辦成員、前特斯拉員工 Ross Nordeen 負責，並由另一名前特斯拉 (TSLA-US) 與 X 執行主管 Andree Jacobson 領導技術開發。Nordeen 被視為 xAI 內部最關鍵的布局與談判策略主導人。

此外，xAI 也評估阿拉伯聯合大公國 (阿聯) 合作機會，並與阿布達比 AI 公司 G42 接觸，後者拒絕評論此事。消息指出，xAI 亦考慮部分非洲國家的資料中心方案，因其擁有更便宜的電力與營運成本。