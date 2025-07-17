特斯拉大六座Model Y L 將於秋季上市交付
鉅亨網編譯鍾詠翔
據《澎湃新聞》報導，美國電動車大廠特斯拉（Tesla）(TSLA-US) 周三（16 日）在官微上宣布，「Model Y L，金秋見」。
Model Y L 是特斯拉上海超級工廠出品的旗艦車型，是一款大六座豪華純電 SUV，軸距超過 3 公尺，車長約 5 公尺。
Model Y L 為全輪驅動車型，具有超長續航、超大空間和更高級內飾，定位落在 Model Y 和 Model X 之間。業界人士預估售價在人民幣 40 萬元左右。
2025 年上半年，特斯拉在中國市場的銷量合計 26.34 萬輛，較上年同期下降約 5.4%。市佔率從 2020 年 15% 的峰值下探至 7.6%。
其中，4 月至 6 月，特斯拉在中國市場的銷量分別為 2.87 萬輛、3.86 萬輛和 6.15 萬輛，與一年前相比，分別負增長 8.56%、負成長 30.11% 和成長 3.7%。
在激烈的新能源車市場競爭中，特斯拉在主流市場的車型仍然只有 Model 3 和 Model Y，今年上半年兩款車型在中國市場的銷量分別年降 11.32%、16.71%。
「推出六座版本的新車型，表明特斯拉正承受著中國市場本土品牌的激烈競爭。」業界人士說。
「留給特斯拉的轉型時間，已越來越少。」業內人士說道。
業界人士認為，憑藉供應鏈低成本優勢，特斯拉此前在銷量與利潤上遙遙領先，但隨著價格戰加劇，中國本土品牌迅速適應激烈市場競爭，並且在配置、用戶體驗和價格上趕超特斯拉，「可以說，曾經的行業顛覆者，正站在被顛覆的十字路口。」
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