特斯拉大六座Model Y L 將於秋季上市交付

鉅亨網編譯鍾詠翔 2025-07-17 05:30

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特斯拉大六座Model Y L將於秋季上市交付。（圖：Shutterstock）

Model Y L 是特斯拉上海超級工廠出品的旗艦車型，是一款大六座豪華純電 SUV，軸距超過 3 公尺，車長約 5 公尺。

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Model Y L 為全輪驅動車型，具有超長續航、超大空間和更高級內飾，定位落在 Model Y 和 Model X 之間。業界人士預估售價在人民幣 40 萬元左右。

2025 年上半年，特斯拉在中國市場的銷量合計 26.34 萬輛，較上年同期下降約 5.4%。市佔率從 2020 年 15% 的峰值下探至 7.6%。

其中，4 月至 6 月，特斯拉在中國市場的銷量分別為 2.87 萬輛、3.86 萬輛和 6.15 萬輛，與一年前相比，分別負增長 8.56%、負成長 30.11% 和成長 3.7%。

在激烈的新能源車市場競爭中，特斯拉在主流市場的車型仍然只有 Model 3 和 Model Y，今年上半年兩款車型在中國市場的銷量分別年降 11.32%、16.71%。

「推出六座版本的新車型，表明特斯拉正承受著中國市場本土品牌的激烈競爭。」業界人士說。

「留給特斯拉的轉型時間，已越來越少。」業內人士說道。