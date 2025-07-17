挑戰Google商業模式 OpenAI計劃推出ChatGPT購物結帳功能

鉅亨網編譯王貞懿 2025-07-17 01:55

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據《金融時報》周三 (16 日) 報導，OpenAI 計劃從 ChatGPT 購物功能收取交易佣金，這家估值 3000 億美元的 AI 新創公司正從訂閱制轉向電商分潤模式，並對 Google 的商業模式構成新威脅。

OpenAI計劃透過ChatGPT購物功能收取交易佣金，標誌著該公司營收模式的重大轉變。(圖:Shutterstock)

這家總部位於舊金山的公司目前在平台上展示產品，並提供點擊連結到線上零售商的選項。該公司 4 月也宣布與支付集團 Shopify 建立合作關係。

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據多位熟悉提案的人士透露，OpenAI 現在計劃將結帳系統整合到 ChatGPT 中，確保用戶在平台內完成交易。以這種方式接收和履行訂單的商家將向 OpenAI 支付佣金。

營收模式重大轉變

這項電商布局顯示估值 3000 億美元的 OpenAI 正在改變營收策略，從過去主要依賴訂閱服務，轉向透過交易抽成獲利。

透過 ChatGPT 購物功能收取佣金，OpenAI 將首次從免費用戶身上賺錢，開拓全新財源。此舉也將衝擊 Google (GOOGL-US) 的商業模式，因為越來越多消費者改用 AI 聊天機器人搜尋和購物。

雖然功能仍在開發階段，但 OpenAI 已與 Shopify 等夥伴向品牌商展示雛形，並洽談分潤條件。Shopify 的結帳技術已廣泛應用於社群平台，包括為 TikTok 提供購物功能。

個人化推薦強化

ChatGPT 目前會根據用戶查詢內容和背景資訊推薦產品，包括記憶功能和預算設定等。OpenAI 最近強化了記憶功能，讓系統能記住用戶偏好，提供更個人化的建議。

當用戶點擊產品時，系統會顯示販售該商品的商家清單，排序主要由第三方資料提供商決定。OpenAI 表示，目前不會考慮價格或運費因素，但隨著購物體驗改善，這些功能未來可能會加入。

廣告業衝擊

品牌和廣告代理商正在測試如何在 AI 聊天機器人中推廣產品，發布容易被模型選中的內容，這種類似搜尋引擎優化 (SEO) 的做法被稱為「AIO」。

雖然 OpenAI 去年 12 月還說「沒有積極計劃追求廣告業務」，但該公司財務長 Sarah Friar 告訴《金融時報》，公司正考慮引入廣告選項，但會謹慎評估時機和方式。

執行長奧特曼（Sam Altman）3 月曾表示：「我們永遠不會收錢來改變排名，但如果你透過 Deep Research 購買找到的商品，我們會收取約 2% 的聯盟費用。」