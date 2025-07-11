葉門叛軍紅海襲擊再起 航運保費翻倍

鉅亨網編譯段智恆 2025-07-11 00:30

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《路透》周四 (10 日) 報導，紅海近期再度爆發致命襲擊事件，導致航運保險成本大幅飆升。根據多位業界消息人士指出，葉門「青年運動」(Houthi) 武裝組織連續襲擊並擊沉兩艘商船，造成至少四名船員死亡後，紅海過境的戰爭風險保費在短短幾天內已翻倍，從上周約為船隻價值的 0.3%，升至目前的 0.7%。

青年運動紅海襲擊再起 航運保費飆升至一年來高點(圖：REUTERS/TPG)

保險業界透露，部分承保商對特定航線已暫停承保，一些保單報價更高達 1%，與 2024 年初襲擊頻繁時的高點相當，意味著每趟七天左右的典型航程將額外增加數十萬美元成本。倫敦勞合社 (Lloyd’s of London) 旗下海運與航空部門主管羅伯茲 (Neil Roberts) 表示，這一波攻擊突顯紅海通行風險仍高，船公司與保險商必須更謹慎應對。

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紅海為全球能源與大宗商品的重要水道，自 2023 年 11 月青年運動組織開始攻擊通過葉門沿岸的商船以來，海上交通大幅減少。該組織聲稱行動是為聲援加薩衝突中的巴勒斯坦人。

最新一次攻擊發生在本周三，青年運動攻擊希臘船隻「永恆 C 號」(Eternity C)，造成 25 名船員中至少 4 人死亡，其餘仍有人失聯。周四，搜救人員從海中救起另外四人。青年運動方面宣稱仍扣押部分船員，並表示船隻曾與以色列有間接連結。

就在本次攻擊前兩日，另一艘由希臘經營的船舶亦遭擊沉，青年運動同樣宣稱負責。分析航運數據顯示，這些船隻過去一年曾在以色列港口停靠過，成為可能被標定的因素之一。

根據海事保險業者表示，美國與青年運動於今年 5 月曾達成協議，美方同意停止空襲行動，條件是青年運動停止針對商船攻擊，但協議排除與以色列相關的航運目標，因此衝突並未完全止息。