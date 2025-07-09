微軟目標價喊上600美元！分析師看準這兩大關鍵
鉅亨網編譯段智恆
華爾街投行 Oppenheimer 周三 (9 日) 上調微軟 (MSFT-US) 股票評等，由「中立」(Perform) 升至「優於大盤」(Outperform)，並指出市場目前股價尚未完全反映人工智慧 (AI) 業務帶來的成長潛力，尤其是雲端平台 Azure 在 2026 會計年度成長可望重啟，將成為支撐估值上修的另一動能。
該行分析師施瓦茲 (Brian Schwartz) 在報告中表示，微軟現價每股 496.62 美元雖接近歷史高點，年初至今已上漲 18%，但考量 AI 營收加速與雲端平台 Azure 在 2026 會計年度的成長動能，他認為股價仍有向上空間。
施瓦茲指出：「微軟 AI 業務的強勁成長尚未完全反映在股價中，Azure 未來重拾動能也尚未被充分計入。」他補充，隨著 Azure 成長持穩，投資人對微軟 AI 營收曲線的關注只會更加升溫，不僅有助於本益比支撐，也帶來進一步的上行潛力。
報告發布後，微軟股價在盤前小漲 0.9%。自 4 月低點以來，該公司股價已反彈逾四成，並明顯跑贏今年內僅上漲 8% 的那斯達克 100 指數。
Oppenheimer 給予微軟的目標價為每股 600 美元，代表較前一交易日收盤價還有逾 20% 的上行空間。相比之下，《彭博》統計的分析師平均目標價略低於每股 530 美元，約有 6% 的潛在漲幅。
目前市場對微軟整體態度正面。根據《彭博》彙整數據，約 90% 的分析師給予「買進」(Buy) 評等，無人持悲觀看法。Oppenheimer 的升評也進一步強化了微軟作為「AI 時代最大贏家之一」的市場共識。
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