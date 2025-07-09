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輝達市值衝上4兆美元 全球首家達陣企業

鉅亨網編譯段智恆


輝達 (Nvidia) 周三早盤股價勁揚逾 2%，市值首度突破 4 兆美元，成為史上第一家達到此一水準的公司，也鞏固其作為全球最有價值企業的地位。

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輝達市值衝上4兆美元 全球首家達陣企業(圖：REUTERS/TPG)

截稿前，輝達 (NVDA-US) 早盤股價上漲 2.54%，每股暫報 164.07 美元，市值報 4 兆美元。


這家人工智慧 (AI) 時代的晶片巨擘，靠著為大型語言模型與生成式 AI 提供運算核心，成為科技股最強勢的領頭羊。自 2022 年底 ChatGPT 問世以來，AI 晶片需求爆發，輝達受惠明顯，市值快速飆升。

輝達在 2024 年 2 月市值突破 2 兆美元，並於同年 6 月跨越 3 兆門檻，不到半年便進一步衝上 4 兆大關，成長速度驚人。這項成就也讓輝達超車蘋果 (AAPL-US) 與微軟 (MSFT-US)，成為全球市值最高公司。值得注意的是，微軟本身亦為輝達最重要的客戶之一。

總部位於加州的輝達創立於 1993 年，原以圖形處理器 (GPU) 起家，現已躍升為支撐 AI 時代關鍵基礎建設的核心供應商。隨著市場對生成式 AI 的投資持續加碼，輝達成為投資人眼中的「AI 黃金股」，市值屢創新高。

輝達股價在過去一個月已上漲逾 15%，今年以來漲幅也達 22%；若從五年前計算，股價更暴漲超過 15 倍，反映市場對 AI 晶片領導者的高度期待與信心。

分析人士指出，輝達市值從 2 兆美元跨越至 4 兆僅花不到五個月，反映資本市場對生成式 AI 應用的極高期待，也顯示輝達已成功從 GPU 供應商轉型為 AI 基礎建設的核心平台。其高效能 AI 加速卡 H100、B200 在雲端服務與大型模型訓練中處於壟斷地位，使其營運動能遠超傳統半導體業者。

不過，也有部分市場觀察者提醒，輝達目前的估值已極度反映樂觀預期，股價波動風險提高，若未來 AI 支出成長趨緩或競爭對手技術突破，將可能對其市值構成壓力。

此外，輝達也面臨部分挑戰。美國近期對中國 AI 晶片實施出口限制，輝達表示，旗下為中國市場客製的 H20 晶片若受限出口，可能導致高達 80 億美元的潛在營收損失。這類地緣政治與監管變數，將是觀察其成長持續性的風險因素之一。

儘管如此，在現階段 AI 投資潮持續之下，輝達仍被多數投資機構視為「最純正的 AI 受惠股」，中長期基本面仍具吸引力。

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