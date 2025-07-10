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川普公布新一波關稅名單 涉菲律賓與伊拉克等六國

鉅亨網編譯段智恆 綜合外電


美國總統川普周三（9 日）再度公布新一輪關稅通知函，向至少 6 個國家領袖發函，通知自 8 月 1 日起將對其出口商品課徵高額關稅，展現其重塑美國全球貿易架構的強硬立場。這波函件對象包括菲律賓、汶萊、摩爾多瓦、阿爾及利亞、伊拉克與利比亞。

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川普公布新一波關稅名單 涉菲律賓與伊拉克等六國(圖：REUTERS/TPG)

根據川普在 Truth Social 社群平台公開的截圖，對各國的關稅稅率自 20% 至 30% 不等。其中，菲律賓 (Philippines) 稅率由原本 17% 提高至 20%；汶萊 (Brunei) 與摩爾多瓦 (Moldova) 為 25%；阿爾及利亞 (Algeria)、利比亞 (Libya) 與伊拉克 (Iraq) 則為 30%，比 4 月初首次公布的版本略有調整。


根據美方資料，在此輪新增名單中，僅有菲律賓是美國前 50 大貿易夥伴之一，去年對美出口總額約為 141 億美元，主要產品為電子零件、汽車零組件與紡織品。其餘五國合計對美出口總額不到 120 億美元，其中又以出口原油為主的伊拉克占據過半比重。

這是川普繼本周稍早對 14 國發布類似函件後，再次擴大對象名單。首波通知國包括日本、南韓、馬來西亞、印尼、泰國、柬埔寨、孟加拉、南非、塞爾維亞、波士尼亞、突尼西亞、寮國、緬甸與哈薩克。函件內容幾乎一致，並表示美方或許會依「與該國關係」考量是否調整關稅水準。

4 月 2 日，川普曾啟動所謂「解放日」(Liberation Day)，對全球大多數國家設定 10% 的基準稅率，部分國家甚至課徵更高稅率，引發全球市場劇烈波動。雖然他隨後在 4 月暫緩實施高關稅、啟動為期 90 天的談判期程，原訂於 7 月 10 日截止，但川普本周一又簽署行政命令將期限延至 8 月 1 日。

雖然日前川普曾對媒體表示「對談判期限尚未完全堅持」，引發市場疑慮，但本周起他頻頻強調 8 月 1 日關稅將全面生效，「不會再給任何延期」，藉此釋出強硬訊號。

此外，川普還揚言對歐盟單方面實施新稅率，並將對印度加徵額外 10% 的關稅，原因是印度參與被川普視為挑戰美元地位的金磚國家 (BRICS) 聯盟。他甚至暗示可能對特定產業加徵關稅，包括若藥廠未在一年內將生產移回美國，將對藥品進口課徵高達 200% 的關稅。

儘管川普擴大關稅威脅，市場反應相對冷靜，因為目前關稅生效日期已延後至 8 月 1 日，代表各國仍有協商空間。一開始川普還曾聲稱對談判期限「尚未百分之百確定」，導致市場懷疑其是否會真正落實加稅。但本周他透過社群多次發文強調將如期執行，藉此對內釋出強硬領導訊號，也向外展現其談判籌碼。

這一系列關稅函與強硬表態，再度為全球貿易前景投下陰影。儘管川普已與英國、越南達成部分貿易協議，與中國也就關鍵稀土礦物貿易達成短暫停火協議，但整體貿易版圖仍充滿不確定性，企業與消費者皆對未來進口成本與供應鏈布局憂心不已。

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