鉅亨網編譯段智恆 2025-07-08 01:00

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根據《巴隆周刊》(Barron"s) 報導，美國總統川普近來不斷公開施壓聯準會 (Fed) 降息，儘管主席鮑爾持續強調利率政策將依據經濟數據判斷，但市場已開始關注：當中央銀行屈從於總統意志時，後果可能是什麼？

川普政治施壓Fed下場是什麼？歷史教訓已透露結局(圖：REUTERS/TPG)

根據歷史經驗，當政治力影響貨幣決策，短期內或許有利經濟與選情，但代價可能是通膨失控與經濟後遺症。

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歷史借鏡：尼克森施壓 Fed 釀通膨危機

川普並非第一位企圖影響央行利率的美國總統。1970 年代，時任總統尼克森 (Richard Nixon) 為拉抬選情，曾施壓時任 Fed 主席伯恩斯 (Arthur Burns) 維持低利率，以刺激經濟增長。雖然伯恩斯與尼克森關係緊張，但在政治壓力下 Fed 最終讓步。

這場政治干預帶來短期經濟榮景，也幫助尼克森順利連任，但隨後美國面臨石油危機與通膨飆升，到了 1980 年代，通膨率一度衝上 15%，Fed 被迫大幅升息，導致經濟陷入嚴重衰退。

這段歷史成為央行獨立性主張者的重要論據，也讓市場更加警惕政治干預的長期風險。

川普重壓降息 但市場反應複雜

目前 Fed 利率仍維持在 4.25% 至 4.5% 區間未動，但川普頻頻公開表示，理想利率應降至 1% 左右。他認為寬鬆政策有助於刺激就業、壓低政府債務利息負擔，至於未來是否因此引發通膨，可能留給繼任者收拾。

不過，鮑爾的立場相對謹慎，主因在於川普祭出的高關稅政策可能在下半年推升進口物價，使通膨升溫，進而干擾貨幣決策的時機與幅度。聯準會最新會議紀要將於本周三 (9 日) 公布，市場預期將釋出更多關於利率走向的訊號。

儘管就業數據依然強勁，投資人仍押注聯準會 9 月可能降息 1 碼 (25 個基點)，反映市場預期央行將逐步讓步於政治壓力。然而，若市場認定此舉是出於川普影響，而非經濟條件所致，降息效果可能大打折扣，甚至帶來反效果。

央行獨立性仍是市場信心關鍵

觀察國際經驗，央行若失去獨立性，後果可能相當嚴重。土耳其就是明顯例子，總統艾爾段 (Recep Erdogan) 長年主張「高利率會助長通膨」的非主流理論，並扶植聽命於自己的央行總裁。結果通膨一路失控，即便後來政策修正，目前年增率仍高達 40%。

相較之下，美國目前距離土耳其式的危機仍有相當距離，10 年期公債殖利率目前僅略高於 4%，處於歷史正常水準。但美元已顯示政策疑慮帶來的壓力——自今年以來，美元指數已下跌約 10%，創下 1973 年以來最差上半年表現。這一年正是尼克森連任的那年，對比意味濃厚。