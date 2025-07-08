馬斯克組建「美國黨」 要闖七道難關！

鉅亨網編譯鍾詠翔 2025-07-08 05:00

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全球首富馬斯克公開與美國總統川普決裂，組建新黨派！

全球首富馬斯克公開與美國總統川普決裂，組建新黨派。（圖：Shutterstock）

7 月 4 日，川普簽署「大而美」法案，第二天，持反對意見的馬斯克就宣布成立「美國黨」，聲稱要拯救美國。

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眾所周知，美國 100 多年來兩黨輪流坐莊，馬斯克憑藉「鈔能力」組建一個新黨派，能不能動搖兩黨根基？

《川觀新聞》周一（7 日）指出，馬斯克組建「美國黨」，有以下七道難關要闖。

從制度環境來看，就很艱難。

第一、美國採取單一選區制與「贏者通吃」規則，只有最高票數候選人才能當選。這種制度下，在州內無望獲得最高票的小黨，候選人的政治前途黯淡，很難吸引到有才能的政治人才加入，小黨生存空間堪憂。

第二、法律明顯偏向兩大主要政黨。根據美國法律，一個有資格參與選舉的政黨成立，其資質確認需要經過複雜認證程序。馬斯克說要參加明年選舉，但專家認為，在美國建立一個全新全國性政黨可能需要數年時間，絕不可能在 2026 年期中選舉前完成。

第三、馬斯克很難提出鮮明政治主張。當前解決美國社會主要矛盾的各種主張，基本上已經被民主黨和共和黨所吸納，這決定了美國沒有太大政治空間可供第三黨異軍突起。

從馬斯克本人性格來看，前景也不樂觀。

第四、馬斯克的暴脾氣名聲在外。他有沒有耐心熬過美國重重選舉機制，美國媒體比較悲觀。

第五、馬斯克沒有穩固根基。儘管馬斯克聲稱代表「中間 80%」，但專家認為，這部分人群缺乏足夠政治凝聚力來形成一個穩固政黨。馬斯克的新黨，眼下也沒有扎根的選區。

第六、「鈔能力」不是萬能。有一個例子，今年 4 月馬斯克的團隊投入超過 2,000 萬美元支持保守派人士競選威斯康辛州最高法院法官職位，最後還是敗給自由派候選人。

川普反制來了。

第七個難關，也是「美國黨」最大的難關，是怎麼對付川普和共和黨。

馬斯克成立新黨派，直接挖了支持川普的基本盤，很可能降低共和黨的支持率，難怪川普罵他「荒謬」。