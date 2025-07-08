鉅亨網編譯段智恆 2025-07-08 02:01

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美國總統川普周一 (7 日) 宣布，將自 8 月 1 日起對南韓進口商品全面加徵 25% 關稅，消息一出，立即重創南韓資產市場。韓元兌美元匯率盤中一度重貶 1.1%，至 1,378 韓元兌 1 美元，創兩周新低，反映市場對貿易摩擦加劇的擔憂。

川普關稅重擊！南韓股匯承壓、新興市場貨幣慘跌(圖：REUTERS/TPG)

與此同時，由貝萊德 (BLK-US) 旗下 iShares 管理、追蹤南韓股市的 MSCI 南韓 ETF(EWY-US)暴跌 3.6%，創下自 4 月以來單日最大跌幅。

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川普此舉對這個亞洲重要貿易夥伴投下震撼彈，也使整體新興市場承壓，貨幣與股票齊跌。

周一本已因川普針對金磚國 (BRICS) 發出新一輪關稅威脅，導致投資人風險偏好降溫，新興市場資產需求原就疲弱。在南韓成為最新目標後，整體新興市場貨幣指數日內跌幅擴大至 0.5%，有望寫下自去年 11 月以來最大單日跌幅，重挫今年以來的反彈成果。

展望後市，投資人將持續關注美國與南韓是否就關稅問題進行進一步談判，亦擔憂若其他主要新興市場國家未在限期內與美方達成協議，貿易衝突恐將擴大。