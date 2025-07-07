鉅亨網編譯段智恆 綜合外電 2025-07-07 22:30

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德國豪華汽車製造商賓士 (Mercedes-Benz) 周一 (7 日) 表示，受到美國與中國關稅政策影響，該公司第二季全球汽車與廂型車總銷量年減 9%，至 54 萬 7,100 輛。其中純電動車銷量更下滑 18%，僅交付 4 萬 1,900 輛。

賓士Q2全球銷量年減9% 關稅衝擊美中市場(圖：REUTERS/TPG)

賓士指出，自 4 月初美國總統川普對進口汽車與零件加徵 25% 關稅後，公司調整了全球出貨策略，對經銷商的交車節奏進行「審慎校準」，以因應新的貿易環境。此舉導致美國與中國市場的交車量顯著下滑。

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分地區來看，第二季賓士汽車在北美市場銷量年減 14%，其中美國市場銷售量為 7 萬 4,600 輛，下降 12%；中國市場銷售更重挫 19%，至 14 萬 400 輛。兩大市場銷售下滑，拖累整體乘用車業務 (Cars unit) 季銷量年減 9%，至 45 萬 3,700 輛。

賓士強調，除了關稅因素，部分車款進入新舊交替階段也影響了批發交車數量。不過，公司仍對特定市場需求表示樂觀，指出「儘管受到全球關稅影響，我們仍在美國與德國看到對高端車款的穩健需求」。

與此同時，歐洲表現相對穩定。賓士於德國本土市場的汽車銷量成長 7%，歐洲其他市場也有 1% 的小幅成長。

值得注意的是，儘管全球電動車市場競爭激烈，賓士純電動車銷售表現疲弱。第二季純電動車銷量年減 24%，反映出關稅壓力與消費者在特定市場轉向觀望的態度。