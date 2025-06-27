鉅亨網編譯段智恆 綜合外電 2025-06-27 23:00

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綜合外媒周五 (27 日) 報導，美國密西根大學最新調查顯示，6 月美國消費者信心指數終值攀升至 60.7，創下四個月新高，遠高於 5 月的 52.2，主要受惠於民眾對經濟前景與個人財務情況的擔憂減輕，通膨預期也出現顯著改善。

美6月密大消費者信心升至4個月新高 通膨預期同步改善(圖：REUTERS/TPG)

6 月美國消費者信心指數終值攀升至 60.7，創下四個月新高。(圖：ZeroHedge)

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這項調查顯示，短期通膨預期自 5 月的 6.6% 大幅降至 5%，創下自 2001 年以來最大單月改善幅度；長期通膨預期也下降至 4%，皆低於上月水準。密大調查主任 Joanne Hsu 指出，近期關稅水準與貿易政策的不確定性趨緩，讓消費者不再過度擔憂未來情勢惡化，從而修正他們的預期。

調查顯示，消費者的通膨預期有所改善。(圖：ZeroHedge)

整體而言，這項 8.5 點的漲幅為 2024 年以來最大幅度，亦高於市場原預期的 60.5 初值。儘管如此，與年初水準相比，消費者信心仍偏疲弱，反映出民間需求依然疲軟。

就業與通膨展望分歧 加劇市場對經濟前景的矛盾情緒

根據數據，6 月現況指數自 58.9 升至 64.8，預期指數亦自 47.9 升至 58.1，整體改善具廣泛性。不過，57% 受訪者仍預期未來一年失業率將上升，顯示就業市場信心未見明顯回升。許若蘭指出，民眾對勞動市場看法改善有限，反映出對景氣放緩與通膨再起的隱憂仍在。

與此同時，美國 5 月經通膨調整後的消費支出出現年初以來首見下降，凸顯家庭對服務支出的疲軟，恐使第二季經濟成長動能進一步受壓。

另據美國經濟評議會 (Conference Board) 早前調查，美國 6 月整體消費者信心下滑，認為「就業機會充足」的比例降至四年低點，與密大調查呈現微妙落差。

里奇蒙聯準銀行總裁巴金 (Tom Barkin) 表示，未來數月企業面對更高關稅可能會將成本轉嫁給消費者，若因此導致需求減少，可能進一步引發裁員壓力，令當前「低雇用、低解雇」的狀態面臨威脅。