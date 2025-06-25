鉅亨網編譯段智恆 2025-06-25 23:50

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美國總統川普周三 (25 日) 在海牙舉行的北約高峰會上，公開點名西班牙軍費投入不足，並警告若不配合達成北約最新設定的支出目標，美方將對西班牙祭出更嚴厲的關稅措施，可能加倍現有稅率，做為施壓手段。

拒出軍費小心被課稅？川普揚言：西班牙關稅要加倍(圖：REUTERS/TPG)

揚言加倍關稅 川普點名西班牙「唯一不出錢」

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川普在會中表示：「你們是唯一沒出錢的國家。我不知道你們問題在哪裡。」對於西班牙拒絕將國防支出提升至國內生產毛額 (GDP)5%，川普直言：「我們會補回來。我們現在正與西班牙談判貿易協定，我會讓他們付兩倍的錢。我是認真的。」

川普的發言一出，市場立刻反應。西班牙基準股指 IBEX 35 當日跌幅擴大至 1.5%，原本僅下跌約 1.3%。歐洲斯托克 600 指數也受波及，成為當天表現最差的主要歐洲指數之一，跌近 0.7%。

對此，西班牙政府發言人低調回應，表示不打算正面回應川普評論，強調「我們對北約的承諾沒有改變。」

歐盟急洽貿易協定 川普雙重施壓軍費與貿易

目前歐盟正與美方加緊談判，期望在 7 月 9 日前達成協議，以避免其出口美國的絕大多數產品 (約 70%) 關稅倍增至 50%。根據歐盟統計，現行美國關稅已涵蓋約 3,800 億歐元歐洲商品。

川普長期對歐盟表達不滿，認為該組織設立目的「就是為了占美國便宜」，並屢次批評歐洲在軍費與貿易上雙重讓美方吃虧。他更指出，將親自與西班牙協商貿易條件：「我會自己談，他們最後會付更多錢。」

在此次高峰會上，北約各成員國同意將國防支出目標從原本 GDP 的 2% 提高至 5%，但西班牙總理桑傑士 (Pedro Sánchez) 僅承諾將支出提高至 2.1%，並強調「不多不少」。他雖承諾配合北約強化兵力與武器部署的具體目標，但拒絕接受其背後代表的實際開支。