鉅亨網編譯段智恆 2025-06-26 00:10

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美國總統川普周三 (25 日) 表示，美國與伊朗將於下周舉行會談，為區域衝突降溫展開新一輪外交努力。他並宣稱，歷經兩周交火後的中東戰爭「已經結束」，但也未排除未來再度爆發衝突的可能性。

川普：美伊下周將談判 中東戰爭「已結束」(圖：REUTERS/TPG)

美伊下周會談 川普稱協議「可能不必要」

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川普在荷蘭海牙舉行的北約峰會記者會上表示：「我們下周會與他們 (伊朗) 談談，可能會簽署協議，我不確定，對我來說也許沒有必要。」他強調，美軍對伊朗納坦茲、伊斯法罕和福爾多等三處核設施的轟炸已「徹底摧毀」對方的能力，並再次否認美國情報單位所評估的「僅延遲數月」說法。

伊朗外交部周三首度承認，核設施在美軍空襲中「受到嚴重破壞」，但並未公布更多細節，僅表示仍在評估損害情況。

儘管川普聲稱無需再簽協議，但聯合國國際原子能總署 (IAEA) 呼籲，應儘速恢復對伊朗核設施的檢查，釐清 6 月 13 日以色列空襲前儲存的濃縮鈾是否仍完好無缺。該機構指出，伊朗 60% 濃縮鈾的庫存自襲擊前數日以來便失去追蹤。

核設施重創、戰事暫歇 川普：雙方「已疲憊滿足」

川普強調，美軍使用鑽地炸彈摧毀伊朗設施，使核材料被埋於「花崗岩、水泥與鋼筋」之下，認為「一切核子物質都還在底下，他們沒來得及運走」。

他同時援引以色列核子機構說法，指稱福爾多設施已無法運作，德黑蘭製造核武的能力被「延後數年」。

川普本周曾宣稱，是自己成功調解了以伊之間的戰事，防止衝突升級為區域戰爭、並穩定能源市場。他週三重申：「戰爭基本上已經結束。未來是否可能再度開打？或許有一天吧，甚至可能很快，但現在是停火。」

儘管雙方互相宣稱勝利，但從以色列對伊朗軍事與核目標的精準打擊，到伊朗對以色列的飛彈與無人機反擊，已造成數位伊朗將領與科學家死亡。川普形容兩國「疲憊而滿足」，選擇停火並「各自回家休息」。