鉅亨網編譯段智恆 2025-06-25 19:20

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根據《路透》周三 (25 日) 報導，美國總統川普力推的稅改法案雖主打促進經濟與減稅，卻被多方分析指出將造成財富從年輕世代轉移至老年族群，導致未來世代背負龐大國債與利率成本。

美國稅改加劇世代落差 年輕人背債養老年人(圖：REUTERS/TPG)

年輕人終生損失、老年人受益更多

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根據賓州大學沃頓商學院預算模型中心 (Penn Wharton Budget Model) 分析，若該法案成為法律，一名年收入接近中位數的 40 歲美國人，終生將損失約 7,500 美元；而相同條件下的 70 歲長者，則將受益約 17,500 美元。該中心主任史密特斯 (Kent Smetters) 指出，未來世代形同「背鍋者」，因為稅改將大幅擴增國債，長期不利經濟成長與青年負擔。

此一代際落差源於多項因素。年輕勞工通常收入較低，受惠於所得稅減免的幅度也較小，並更易受學生補助與醫療補助 (Medicaid) 削減影響。後者涵蓋全美約四成新生兒的出生醫療支出。

曼哈頓研究所 (Manhattan Institute) 保守派分析師瑞德 (Jessica Riedl) 也指出，短期內，稅改優惠明顯偏向高所得者，而這往往與年齡層有高度關聯。

然而最關鍵的爭議，在於該法案預計將新增約 3 兆美元國債，進一步推升未來利率，迫使政府將更多預算用於償債，而非公共投資。耶魯大學預算實驗室 (Yale Budget Lab) 預測，至 2055 年，今日的新生兒屆滿 30 歲時，一筆購屋貸款的年利息支出將增加約 4,000 美元。

福利重分配 傷害低收與青年

儘管共和黨議員聲稱法案將使醫療補助制度更具永續性，並促進創業與經濟活力，實質內容仍遭批評僅對特定族群有利。

該法案納入新生兒儲蓄帳戶與擴大兒童稅額抵免等項目，但眾參兩院版本細節不一，且許多低收入家庭無法實質受益。第二號共和黨領袖史卡利塞 (Steve Scalise) 宣稱，一個擁有兩名子女的中位收入家庭，每年可增加 4,000 至 5,000 美元可支配所得，但未計入醫療、學貸與生活開支的潛在上升。

美國國會預算處 (CBO) 與其他獨立分析機構則指出，這些隱形成本將超過減稅所帶來的利多，使低中收入戶最終反而損失。

川普曾承諾為年長者設計稅賦優惠，但根據左派智庫預算與政策優先中心 (CBPP) 杜克 (Brendan Duke) 表示，多數低收入長者原本就未繳稅，根本無從受益。

然而，他們仍將受惠於川普另一項競選承諾：保留聯邦醫療保險 (Medicare) 與社會安全 (Social Security) 支出，不進行刪減。這兩大年長者福利支出隨人口老化不斷攀升，預計 2033 年將面臨資金短缺問題。