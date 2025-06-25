鉅亨網編譯段智恆 2025-06-25 19:40

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雲端市場變局？輝達DGX Cloud布局升溫 科技三巨擘緊盯發展(圖：REUTERS/TPG)

AI 雲端服務崛起 挑戰三大雲端巨擘

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輝達早在兩年前便推出 DGX Cloud 服務，為企業提供 AI 訓練與推論所需的強大運算能力。雖然規模尚難與亞馬遜、微軟與 Google 的雲端業務匹敵，但成長勢頭快速。瑞銀 (UBS) 分析師預估，DGX Cloud 的年營收未來可望突破 100 億美元，而 CoreWeave 今年預期營收也將達 50 億美元。

目前 DGX Cloud 仍以 AI 應用為主，難以取代涵蓋更廣泛業務的傳統雲端服務。以亞馬遜為例，其雲端部門 AWS 去年營收超過 1,070 億美元，占整體營收近三成，但營業利益占比高達六成，說明雲端服務的高利潤結構使其地位難以撼動。

然而，若 AI 需求持續快速成長，且 Nvidia 持續主導 AI 運算晶片市場，未來 DGX Cloud 的影響力恐難以忽視。Omdia 研究公司分析師伊斯利 (Roy Illsley) 指出，兩年前雲端公司 AI 服務尚未成熟，輝達的解決方案正好填補了市場缺口，吸引這些巨擘與其合作。

雲端巨擘進退兩難 輝達話語權升高

DGX Cloud 採用的營運模式相當特殊：亞馬遜、微軟等雲端公司向輝達購買並管理設備 (包括 H100 等 AI 晶片)，再租給輝達，輝達再將這些設備出租給最終企業客戶。輝達還會一併提供自家 AI 軟體與專家支援。

此安排使雲端公司陷入矛盾情境，一方面可從硬體租賃中獲利，另一方面卻形同協助潛在競爭對手擴張市占。例如，Google 即缺席了今年 5 月輝達宣布的 DGX Cloud 晶片租賃平台合作名單。

儘管輝達強調其並非為了與雲端龍頭正面競爭，而是希望協助企業更輕鬆取得 AI 運算資源，但其手握大量多年度雲端合約，也顯示 DGX Cloud 已成為不可小覷的業務。該公司財報指出，2024 會計年度與雲端服務相關的合約金額達 109 億美元，年增逾三倍。