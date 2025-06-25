鉅亨網編譯段智恆 2025-06-25 20:00

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電動車王者也撐不住？比亞迪傳大砍產能、擴產喊卡(圖：REUTERS/TPG)

傳多家工廠停夜班、減產三成 擴建計畫暫緩

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《路透》周三 (25 日) 援引兩名知情人士消息報導，比亞迪近幾個月已在中國部分工廠取消夜班、降低產能，部分產線的產出減少逾三成。此外，公司也暫停原定擴建的新產線計畫。這些未曾公開的措施至少已影響中國境內四座工廠。

消息指出，此舉有部分是為了控制成本，也與近月銷售不如預期有關。比亞迪尚未對此回應。《路透》也無法確認產能調整的總規模與持續時間。

這些消息傳出後，比亞迪在香港掛牌的股票周三午後由原本一度上漲 2.6% 反轉下跌，終場跌近 1%。

比亞迪去年銷售 427 萬輛汽車，目標今年銷量成長近三成、達 550 萬輛。根據中國汽車工業協會數據，其今年 4 月與 5 月產量年增僅 13% 與 0.2%，為近一年來最慢成長，顯示其產量增速已明顯放緩。

去年第二季以來，比亞迪月產量迅速攀升，但今年 4 月與 5 月平均產量較 2024 年第四季下降 29%，與先前成長趨勢呈現明顯反差。

價格戰推高庫存 比亞迪經銷商壓力沉重

但這波降價也帶來代價。中國汽車流通協會 5 月調查發現，比亞迪經銷商平均庫存水準達 3.21 個月，為全品牌中最高，遠高於中國車市整體平均 1.38 個月。

中國官媒上月也披露，山東一大型比亞迪經銷商倒閉，旗下逾 20 間門市遭棄置或歇業，引發外界對其經銷體系健康度的疑慮。

面對持續升高的庫存與經銷商壓力，中國全國工商聯汽車經銷商商會 6 月初呼籲車廠減少強灌車輛給通路、依實際銷售設立「合理」產能目標，避免價格戰損及資金周轉與整體產業獲利。

此外，中國經銷商本周也敦促車廠應於 30 天內發放促銷返利，以舒緩財務壓力。當局近期也開始加強對車市價格競爭的監管，因多年來的削價競爭已連帶衝擊供應鏈、車廠與經銷商。