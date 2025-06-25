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電動車王者也撐不住？比亞迪傳大砍產能、擴產喊卡

鉅亨網編譯段智恆


在中國電動車市場價格戰升溫與庫存堆積壓力下，中國電動車龍頭比亞迪 (01211-HK) 近期被傳出放緩工廠產能與延後擴產計畫，顯示其快速成長動能恐面臨挑戰。

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電動車王者也撐不住？比亞迪傳大砍產能、擴產喊卡(圖：REUTERS/TPG)

傳多家工廠停夜班、減產三成 擴建計畫暫緩

《路透》周三 (25 日) 援引兩名知情人士消息報導，比亞迪近幾個月已在中國部分工廠取消夜班、降低產能，部分產線的產出減少逾三成。此外，公司也暫停原定擴建的新產線計畫。這些未曾公開的措施至少已影響中國境內四座工廠。

消息指出，此舉有部分是為了控制成本，也與近月銷售不如預期有關。比亞迪尚未對此回應。《路透》也無法確認產能調整的總規模與持續時間。

這些消息傳出後，比亞迪在香港掛牌的股票周三午後由原本一度上漲 2.6% 反轉下跌，終場跌近 1%。

比亞迪去年銷售 427 萬輛汽車，目標今年銷量成長近三成、達 550 萬輛。根據中國汽車工業協會數據，其今年 4 月與 5 月產量年增僅 13% 與 0.2%，為近一年來最慢成長，顯示其產量增速已明顯放緩。

去年第二季以來，比亞迪月產量迅速攀升，但今年 4 月與 5 月平均產量較 2024 年第四季下降 29%，與先前成長趨勢呈現明顯反差。

價格戰推高庫存 比亞迪經銷商壓力沉重

比亞迪近年靠快速推新品與降價攻勢打下全球電動車霸主地位，並在今年進一步將旗下最平價車款價格壓低至人民幣 5.58 萬元，引發中國車市新一波連鎖降價效應。

但這波降價也帶來代價。中國汽車流通協會 5 月調查發現，比亞迪經銷商平均庫存水準達 3.21 個月，為全品牌中最高，遠高於中國車市整體平均 1.38 個月。

中國官媒上月也披露，山東一大型比亞迪經銷商倒閉，旗下逾 20 間門市遭棄置或歇業，引發外界對其經銷體系健康度的疑慮。

面對持續升高的庫存與經銷商壓力，中國全國工商聯汽車經銷商商會 6 月初呼籲車廠減少強灌車輛給通路、依實際銷售設立「合理」產能目標，避免價格戰損及資金周轉與整體產業獲利。

此外，中國經銷商本周也敦促車廠應於 30 天內發放促銷返利，以舒緩財務壓力。當局近期也開始加強對車市價格競爭的監管，因多年來的削價競爭已連帶衝擊供應鏈、車廠與經銷商。

在內需動能減弱下，中國車廠加速開拓海外市場。比亞迪今年前 5 個月共售出 176 萬輛汽車，其中約 20% 為出口銷量。

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比亞迪減產中國電動車庫存擴產市場中國汽車產業銷售壓力價格戰產業

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