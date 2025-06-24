鉅亨網編譯段智恆 2025-06-24 01:56

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根據《CNBC》報導，伊朗周一 (23 日) 對駐卡達美軍基地發射飛彈，作為報復美國轟炸伊朗核設施的行動，但油價卻意外重挫，顯示市場預期供應中斷風險有限。與此同時，美國總統川普呼籲各方壓低油價，並強調美方正密切監控相關情勢。

開火不等於漲價？伊朗轟美軍 油價跳水逾5%因何故(圖：REUTERS/TPG)

市場淡定 油價反而下跌逾 5%

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截稿前，美東時間周一下午，8 月交割的美國西德州中級原油 (WTI) 下跌 4.17 美元或 5.65%，報每桶 69.65 美元。8 月交割的布蘭特原油則下跌 4.36 美元或 5.66%，至每桶 72.65 美元。

伊朗國營媒體稱，其武裝部隊已向美軍駐紮的卡達烏代德空軍基地 (Al-Udeid) 發射飛彈，為回應周末美軍空襲納坦茲 (Natanz) 等三處核設施。不過，儘管地緣政治緊張升溫，油市反應相對冷靜。業者認為，市場押注局勢將逐步降溫，不致導致實質供應中斷。

Rystad Energy 地緣政治分析主管 Jorge Leon 表示：「市場正在押注衝突將逐步降溫，但另一種極端情境——伊朗威脅封鎖荷莫茲海峽 (Strait of Hormuz)——依然真實存在。」

封鎖海峽風險仍在 川普施壓壓低油價

荷莫茲海峽是全球石油貿易命脈之一，2024 年每天有 2,000 萬桶原油經此運送，約占全球消費的 20%。伊朗議會已有高層表態支持封鎖海峽，但實際決策仍須經國安會批准。

美國國務卿盧比歐 (Marco Rubio) 警告伊朗勿封鎖海峽，稱這將是「經濟自殺行為」，並呼籲中國出面施壓德黑蘭。根據 Kpler 數據，中國近一半水運原油進口經過波斯灣。

川普周一也公開呼籲「所有人」壓低油價，雖未明指對象，但外界推測是要美國國內能源業者擴大產能。

地緣衝突延燒 投資人觀望情勢發展

除了卡達，美軍在伊拉克的駐軍與設施也面臨潛在風險。伊朗革命衛隊聲稱，美軍在中東的基地其實是「最大的弱點」，並未點名具體位置。

美伊衝突可能引發區域擴散效應，沙烏地阿拉伯外交部罕見對美國轟炸伊朗核設施表達關切，顯示地區盟友也希望避免局勢進一步升高。

另一方面，國際能源署 (IEA) 署長比羅爾 (Fatih Birol) 強調，目前市場供應充足，但如有需要，全球仍有 12 億桶戰略儲油可供動用。

伊朗目前每日生產約 330 萬桶原油，其中 184 萬桶外銷，絕大部分出口中國。為避免運輸中斷，德黑蘭已將部分石油儲存在海外，備用於必要時期出口。