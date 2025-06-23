美攻擊伊朗核設施後中國左右為難 荷姆茲海峽成北京戰略天秤

鉅亨網編譯王貞懿 2025-06-23 23:35

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據《CNBC》周一 (23 日) 報導，美國周六對伊朗核設施發動轟炸、正式介入以色列與伊朗戰爭後，中國似乎堅持支持長期盟友伊朗。但專家指出，北京的支持態度將受到兩個因素影響：其在該地區有限的斡旋影響力，以及若石油要道受阻，美國受創將比中國更嚴重的戰略考量。

荷姆茲海峽控制全球兩成石油運輸，中國約一半石油進口仰賴此航線，成為美伊衝突中北京戰略考量的關鍵。(圖:Shutterstock)

近年來北京與伊朗關係更加密切，兩國定期進行軍事演習合作，並在 2021 年簽署為期 25 年的經濟、軍事和安全合作戰略夥伴協定。伊朗近 9100 萬人口遠超以色列的 980 萬人，加上豐富的原油儲量，使其成為中國一帶一路倡議的天然夥伴。《環球時報》更將此關係描述為「對抗美國霸權」的方式。

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石油要道成戰略考量

然而，中國最關心的是伊朗石油供應和荷姆茲海峽航運安全。北京約有一半石油進口仰賴此航線，並以變通方式規避西方制裁。

Evercore ISI 首席中國經濟學家暨策略師 Neo Wang 表示，中國可能在任何情況下都會「對伊朗袖手旁觀」，因為其對以色列影響力有限。鑑於中國高度依賴波斯灣石油，降低衝突符合其利益，且正與美國陷入貿易戰的北京，可能從中東混亂中獲益，因為這會讓華盛頓分心。

中國在以色列 6 月 12 日攻擊後承諾支持伊朗，譴責此舉「違反伊朗主權、安全和領土完整」。但北京隨後轉為謹慎態度，避免直接譴責以色列，轉而專注斡旋對話。中國外交部長王毅與以色列外交部長通話時僅表示攻擊「不可接受」，刻意避免使用「譴責」字眼。

中國褐皮書董事總經理 Shehzad Qazi 表示，美國對伊朗的攻擊「給了中國一個重要話題：威脅全球秩序與和平的是美國，不是中國。」

油價飆漲誰受創更重？

美國國務卿盧比歐周日呼籲中國勸阻伊朗關閉荷姆茲海峽。雖許多人預期北京會這麼做，但有人認為封鎖這個石油要道可能對中國更有利，因為中國比美國和歐盟更有能力承受衝擊，且中國可以輕易轉向其他替代石油來源。

布魯金斯學會資深研究員 Robin Brooks 說：「如果油價大幅飆升能讓美國和歐洲不穩定，中國會樂見其成。」

Signum Global Advisors 全球政策研究主管 Andrew Bishop 呼應這種觀點說：「如果意味著美國受創更嚴重，中國可能不會對從其他來源購買更昂貴石油感到憤怒。」

伊朗國會周日支持關閉海峽的決定，等待國家安全委員會最終批准。

中國的下一步？

中國可能希望扮演和平使者角色，以其 2023 年斡旋伊朗與沙烏地阿拉伯和平協議為基礎。但分析師表示，以色列可能對中國作為調停者的中立性抱持懷疑，原因是北京與伊朗關係密切，且以色列擔心接受中國調停會激怒川普政府。