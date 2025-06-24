以伊衝突衝擊波 越來越多貨船選擇停在荷姆茲海峽以外

鉅亨網編譯鍾詠翔 2025-06-24 05:00

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美國總統川普上周六（21 日）宣稱，美軍已經徹底清除伊朗三處核設施。伊朗議會國家安全委員會委員庫薩里周日表示，伊朗議會已得出結論，認為伊朗應關閉荷姆茲海峽，但最終決定權在伊朗最高國家安全委員會手中。

越來越多貨船選擇停在荷姆茲海峽以外。（圖：Shutterstock）

據《第一財經》周一報導，大宗商品研究機構 kpler 高級原油分析師徐牧宇說，kpler 監測數據顯示，越來越多貨船選擇停在荷姆茲海峽以外，直到臨近裝船時間才會進入海峽，船東可能是想用此策略降低一些風險。

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徐牧宇提到，這種風險包括交火誤傷，以及信號干擾導致貨船偏離航行路線，或是船隻缺乏及時預警導致船體撞擊。

「我們留意到，荷姆茲海峽今天（周一）有兩艘掉頭的船：一艘原計劃 25 日要去阿聯裝油，昨天它開到荷姆茲海峽之後，突然掉頭了，現在停在海峽外面。另一艘船原計劃 24 日準備從伊拉克裝油，但是昨天中午開到荷姆茲海峽之後，也突然掉頭了，現在停在阿聯富查伊拉附近。」徐牧宇稱。

針對市場普遍擔憂的荷姆茲海峽是否徹底關閉，多位資深行業人士表示，不到最後關頭，伊朗封鎖海峽的可能性極小。