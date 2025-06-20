鉅亨網編譯陳韋廷 綜合報導 2025-06-20 10:00

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今年，餐飲賽道迎來罕見 IPO 熱潮。新茶飲領域，蜜雪冰城以 4.6 萬家店、1000 億港元市值領跑港股；古茗、霸王茶姬、滬上阿姨緊隨其後；快餐賽道中，僅 12 家門店的牛大人登陸美股，安井食品、遇見小面等品牌加速遞分。在這場資本狂歡中，深耕火鍋賽道 24 年的巴奴毛肚火鍋，以「單店年營收近 2,000 萬元、人均 138 元 (人民幣，下同)」的差異化標籤，在周一(16 日) 晚間向港交所遞交招股書，成為產業焦點。

陸「火鍋界愛馬仕」巴奴將赴港IPO！專家：不僅是融資 更是品質驗證之戰(圖取自巴奴微博)

巴奴的 IPO 進程，始於 2021 年對資本的試探，卻在 2022 年底因香港控股公司的成立按下加速鍵。透過搭建境外架構、增資擴股 (註冊資本從 5033 萬元增至 6.2 億元)、引進番茄資本後又悄悄退出，最終於今年完成港股上市架構搭建，計畫募資 20 億港元，用於中央廚房、衛星倉及數位化升級。

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選擇港股是巴奴對資本市場的精準判斷。相較於 A 股嚴格的持續獲利要求，港股更重視商業模式獨特性與成長潛力，蜜雪冰城「萬店下沉 + 出海」邏輯已在港股驗證，巴奴則以「單店高營收、區域高利潤」(二線城市門市利潤率 24.5%) 證明模式可行性。

此外，港股對「差異化競爭」的包容，恰好契合巴奴「品質溢價」的核心訴求，但上市並非坦途。

巴奴急於上市，背後是擴張成本高企與行業競爭的雙重壓力，去年營收增速從 47.4% 驟降至 9.2%，單店 600 萬元的直營模式需數億元資金沉澱，供應鏈重資產投入 (5 個中央廚房 + 1 個材料工廠) 推高固定成本。更迫切的是，海底撈開放加盟的降維打擊、區域品牌的低價圍剿，讓巴奴 0.4% 的整體火鍋市占率 (品質火鍋 3.1%) 顯得脆弱。

巴奴的故事始於 2001 年河南安陽的一家小店，當時火鍋市場充斥「老油鍋底」「火鹼髮製毛肚」的粗放模式，創始人杜中兵卻選擇「豪賭」，砸錢研發「木瓜蛋白酶嫩化」技術取代火鹼發製，在重慶建毛肚專供工廠，堅持 95% 非凍品率，甚至為鴨血推動國家修訂生產標準。

杜中品對「產品主義」的偏執，讓巴奴從一開始就瞄準高端市場，去年單店年營收近 2000 萬元，與海底撈持平，人均消費 138 元，高出行業 30%，更以 3.1% 的市佔率，登頂「中國品質火鍋」榜首。

「吃毛肚到巴奴」的心智認知，源自於其對核心產品的極致打磨。「毛肚 + 菌湯」的招牌組合，既避開與海底撈「服務至上」的正面競爭，又以「高品質」標籤建立差異化壁壘。

不過，巴奴也曾引發爭議，2023 年杜中兵「月薪 5000 不要吃巴奴」的言論被曲解為「階級劃分」，雖經澄清是語境誤解，卻讓品牌貼上「精英主義」標籤。同年，5 片天價土豆要價 8 元以及超島羊肉摻假賠付 835 萬元等品質事件，亦損及消費者對其信任。

對巴奴而言，港股 IPO 不僅是資金補給，更是一場「信任保衛戰」，必須向資本市場證明「產品主義」能轉化為永續獲利模型。

2025 年的餐飲 IPO 熱潮中，蜜雪冰城的千億市值標竿、古茗們的區域擴張故事，為巴奴提供了想像空間，但消費者的「信任投票」、資本市場的「獲利拷問」，才是其真正的試金石。

業內人士表示，巴奴的上市不僅是對「品質火鍋」定位的資本驗證，更是港股市場對餐飲業「精細化運營 + 差異化競爭」趨勢的深度回應，證明自身「品質溢價」可轉化為可持續的獲利模型。