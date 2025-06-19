〈美股盤後〉Fed暗示不急於降息 標普尾盤回吐漲幅 接近持平

鉅亨網編譯羅昀玫 2025-06-19 05:32

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聯準會週三 (18 日) 決定維持利率政策不變，主席鮑爾釋出偏鷹訊號，表示將在觀察川普關稅對通膨的影響後再行動，使美股最終收盤漲跌互見。

Fed暗示不急於降息 標普尾盤回吐漲幅 接近持平(圖：REUTERS/TPG)

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美國聯準會週三如市場預期，決議將基準利率維持在 4.25% 至 4.5% 之間。然而，這項決策對投資人而言卻帶有喜憂參半的訊號。

一方面，聯準會釋出今年有望降息兩次的訊號，另一方面，卻也警示了停滯性通膨的風險。

根據最新預測，聯準會將 2025 年美國經濟成長率預期下調至 1.4%，同時上調核心通膨預估至 3.1%。這顯示儘管市場對寬鬆政策抱有期待，經濟基本面卻仍存隱憂。

鮑爾指出，歷史經驗顯示關稅最終會推高消費端價格，「我們知道這會發生，只是時間問題，我們希望看到更多實際跡象後再做決策。」

市場也同步關注中東局勢，美國總統川普 18 日透露，伊朗已主動來聯繫美方，並提議在白宮談話，但稍後伊朗駐紐約聯合國代表團否認「主動求和」一說。

美股週三 (18 日) 主要指數表現：

美股道瓊指數下跌 44.14 點，或 0.1%，收 42,171.66 點。

那斯達克指數上漲 25.18 點，或 0.13%，收 19,546.27 點。

S&P 500 指數下跌 1.85 點，或 0.03%，收 5,980.87 點。

費城半導體指數上漲 27.38 點，或 0.52%，收 5,251.02 點。

NYSE FANG+ 指數下跌 51.61 點，或 0.36%，收 14,187.24 點。

標普 11 大板塊表現分歧，資訊科技類股表現最強，公用事業與房地產也小幅上揚，相較之下，能源與通訊服務類股領跌。 (圖：finviz)

焦點個股

NYSE FANG + 指數中的科技五大巨頭互有消長。Meta (META-US) 跌 0.21%；蘋果 (AAPL-US) 漲 0.48%；Alphabet (GOOGL-US) 下跌 1.49%；微軟 (MSFT-US) 漲 0.46%；亞馬遜 (AMZN-US) 下跌 1.07%。

台股 ADR 多收高。台積電 ADR (TSM-US) 跌 0.19%；日月光 ADR (ASX-US) 上漲 0.68%；聯電 ADR (UMC-US) 上漲 1.22%；中華電信 ADR (CHT-US) 漲 0.81%。

企業新聞

德州儀器 (TXN-US) 週三小漲 0.33% 至每股 198.35 美元，該公司計劃在德州和猶他州的三個製造基地投資超過 600 億美元，這筆投資將用於建造七座半導體晶圓廠，擴大其在美國的製造能力，以滿足汽車、智慧型手機、資料中心、衛星和其他電子設備對晶片日益增長的需求。

Marvell (MRVL-US) 週三暴漲 7.09% 至每股 74.95 美元。Marvell 週二舉辦 Custom AI 發布會，該公司預計到 2028 年，將在資料中心和加速客製化運算領域佔據約 20% 的市占率。Benchmark 稱這項更新非常令人鼓舞。

Meta (META-US) 走弱 0.21% 至每股 695.77 美元。為了要打造頂尖的 AI 團隊，Meta 投下了一億美元，企圖向 OpenAI 與 Google 挖角，OpenAI 的執行長阿特曼證實，Meta 確實向 OpenAI 內部成員，開出高達一億美元的簽約金與年薪配套，但 OpenAI 的技術人才「一個都沒走」。

由於人們持續擔心穩定幣對信用卡發行商的影響，Visa (V-US) 和 Mastercard (MA-US) 股價都出現下滑，分別收跌 4.88% 和 5.39%。

日本製鐵以每股 55 美元價格，收購美國鋼鐵所有流通股份後，美國鋼鐵 (X-US) 週三停止交易，於紐約證券交易所交易下市。

經濟數據

美國 5 月新屋開工年化總數報 125.6 萬戶，預估 135.0 萬戶，前值 139.2 萬戶

美國 5 月新屋開工年化月增率報 - 9.8%，預估 -0.1%，前值 2.7%

美國 5 月營建許可總數報 139.3 萬戶，預估 142.0 萬戶，前值 142.2 萬戶

美國 5 月營建許可月增率報 - 2.0%%，預估 0.3%，前值 -4.0%

美國上週初領失業金人數報 24.5 萬，預期 24.6 萬，前值 25 萬

美國上週續領失業金人數報 194.5 萬，預期 194 萬，前值 195.1 萬

華爾街分析

Principal 資產管理公司的 Seema Shah 指出，儘管通膨前景升高，聯準會仍保留今年降息 2 碼的預測，這讓人頗感意外。鑑於經濟前景仍充滿不確定性，聯準會自己也不確定未來會怎麼發展。

Freedom Capital Markets 首席策略師 Jay Woods 表示：「聯準會目前的說法就像關稅問題一樣，轉向『延後處理』的語調，雖然不確定性有所下降，但在他們看來仍高。整體來看，聯準會的雙重使命仍受質疑，市場應預期他們會『一次開一次會議』，直到關稅影響更為明朗。」