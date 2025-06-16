鉅亨網編輯林羿君 2025-06-16 14:10

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在華爾街觀察家看來，美國聯準會 (Fed) 短期內不會降息，政策制定者可能需要更多的說服力才能採取行動。此外，中東戰局也導致全球通膨上升，延長聯準會按兵不動的時間。

華爾街：中東戰局來亂 Fed短期降息機率更低了。(圖:shutterstock)

華爾街普遍認為，聯準會短期內不會降息，因為到目前為止，經濟尚未出現促使聯準會干預的警訊。本週投資人和經濟學家將重點關注 Fed 主席鮑爾在發布利率決議後的表述，以尋找最終可能促使聯準會採取行動的線索。

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儘管就業成長放緩，失業率仍連續三個月保持穩定，部分原因是移民數量急劇下降也降低了勞動力供應。失業率維持穩定的時間越長，Fed 就越長時間維持利率不變，以防範潛在的通膨上升。

前克利夫蘭聯邦儲備銀行行長梅斯特 (Loretta Mester) 表示：「真的不知道今年下半年將如何發展。」

她解釋道，雖然最近的勞工和通膨報告這樣的「硬數據」令人鼓舞，但真正的問題是今年下半年會發生什麼，以及這些趨勢是否會繼續下去。這就是仍然存在高度不確定性之處。

梅斯特進一步稱，在更清楚了解關稅的規模和範圍，以及它們對通貨膨脹的影響，以及關稅和其他政策，包括預算法案，將對經濟成長和就業產生什麼影響之前，聯準會不會採取行動。」

西北互助財富管理公司首席投資長 Brent Schutte 表示，9 月前的任何降息都可能需要勞動市場大幅惡化。他還警告，通膨威脅並未消失，尤其是在關稅影響仍不確定的情況下。

他強調，聯準會正處於「觀望時期」。9 月之前不太可能降息，除非看到勞動市場明顯走弱，然後問題總是會變成：「到那時再降息是否太晚了？」

High Frequency Economics 首席分析師 Carl Weinberg 也表示，聯準會目前沒有理由去討論調整利率的問題，「其實，如果川普沒有實施關稅政策，聯準會可能會考慮降息來刺激經濟。」

中東戰局推升全球通膨

上週五，以色列對伊朗核設施和軍事設施發動了史無前例的攻擊，導致全球油價飆升。投資人和分析師擔心，衝突升級可能導致全球通膨上升，包括美國。這可能會促使聯準會延長「按兵不動」的時間。

花旗集團高級全球經濟學家 Robert Sockin 表示，如果這種情況進一步加深，油價持續保持高位，那麼聯準會已經面臨的挑戰將進一步加劇，關稅可能會推高通膨。

Sockin 指出，聯準會官員一直強調，他們並不急於降息，因為他們不知道關稅將如何影響經濟，但如果通膨面臨更大的上行風險，那麼可能只會在年底的時候再考慮降息。