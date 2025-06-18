Fed無法主宰市場？財經名嘴：股市表現與實體經濟並不總是同步

鉅亨網編譯莊閔棻 2025-06-18 14:30

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美國知名財經名嘴 Jim Cramer 近日表示，雖然聯準會（Fed）常被視為「市場的指揮者」，但它無法主宰所有經濟變數。他強調，無論貨幣政策如何調整，市場本質仍屬於週期性結構，波動與起伏無法完全避免。

財經名嘴稱，Fed無法主宰所有經濟變數。(圖：Shutterstock)

Cramer 指出，股市表現與實體經濟並不總是同步。投資人若僅依靠失業率或媒體評論（甚至包括他本人）來預測市場走勢，往往難以掌握真正的經濟健康狀況。他建議投資人應該更深入觀察敏感產業的表現來判斷經濟走向。

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當經濟數據看似樂觀時，Cramer 提醒投資人應留意房地產與汽車相關股票的走勢。若此類股票開始走弱，可能代表經濟已接近高峰，或市場預期景氣將下滑。因為利率上升會推高房貸與車貸的成本，進一步壓抑消費需求。

Cramer 也指出，造紙與化學品等大宗商品公司常在經濟衰退初期受創。造紙業可作為全球貿易活動的晴雨表，因包裝需求與紙張消耗直接相關。他補充說，塑料與銅的使用範圍極廣，因此這些商品價格也能反映經濟溫度。