鉅亨網編輯林羿君 綜合報導 2025-06-18 15:20

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美國利率交易員正以前所未有的規模押注，聯準會（Fed）主席鮑爾在明年 5 月任期結束後，無論誰接任，都將迅速採取更為鴿派的立場，導致聯準會幾乎立即降息。這股預期不僅創下成交量紀錄，更在期貨市場引發混亂，顯示市場對美國貨幣政策未來走向的深切不安。

交易員創紀錄豪賭 鮑爾卸任後Fed將急速轉鴿。(圖:shutterstock)

根據最新數據，與有擔保隔夜融資利率（SOFR）相關的期貨合約交易量在 16 日創下新高，並在 17 日進一步擴大。交易員們的核心押注是，在新任聯準會主席主持下的首場會議，也就是 2026 年 6 月，聯準會將會啟動降息。

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這股強烈的預期導致 2026 年 3 月到期的 SOFR 合約出現重度拋售，其定價相對於其他到期日合約（特別是 2025 年 12 月和 2026 年 6 月到期的合約）出現異常大幅下跌。這種相隔三個月的價差交易，使得明年上半年（2026 年）的期貨合約出現混亂，顯示市場對政策過渡期的極度敏感。

此次期貨部位的成交量在周一創下 1,08,649 份合約的紀錄，相當於每基點風險約 270 萬美元。2026 年 3 月和 2026 年 6 月期貨的未平倉合約量也達到當前政策週期中的最高水平。這些交易多數是匿名進行，因此難以確定具體參與的機構及交易細節。

川普不斷施壓 市場關注「影子主席」

過去數月來，美國前總統川普一直在向鮑爾施壓，要求降低借貸成本。儘管聯準會官員已暗示，他們計劃暫時按兵不動，並密切關注川普的關稅政策將如何波及經濟並影響通膨，但市場顯然更傾向於相信川普的影響力。

渣打銀行 G-10 策略主管 Steven Barrow 指出，川普可能會選擇一個明顯更傾向於寬鬆貨幣政策的替代者，即使這可能使其相中的人選更難通過國會批准程序。這意味著，未來的聯準會主席提名過程本身，可能就會成為市場關注的焦點，並引發更多的不確定性。

Gavekal Research 經濟學家 Will Denyer 等分析師提到了這項動向可能帶來的風險。Denyer 認為，川普的早期提名，可能會導致投資者在長達近一年的時間裡，同時關注「影子」聯準會主席的言論以及鮑爾發出的信號。這種「不和諧的聲音」可能會再次打擊市場對美國政策制定的信心。

需要明確的是，貨幣政策是由聯準會官員組成的聯邦公開市場委員會（FOMC）制定的，主席不能單方面設定政策利率。然而，市場的預期和交易行為，往往會對政策制定產生影響，甚至在一定程度上「綁架」未來的政策走向。

Fed 政策前瞻：降息幅度與美元下跌壓力

聯準會將於台北時間 19 日凌晨 2 點公佈 6 月利率決議。目前市場的主要焦點正放在聯準會官員的利率點陣圖預測上，普遍預計與會聯準會官員的最新預測將顯示 2025 年只會有一次 25 個基點的降息。這與 3 月發布的上一輪經濟預測中，中位數預測的兩次 25 個基點降息有所下調。

在利率市場方面，交易員們對聯邦公開市場委員會在年底前降息的預期定價約為 43 個基點，其中首次降息可能最早在 9 月落地。