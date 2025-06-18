鉅亨網編譯段智恆 2025-06-18 19:30

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《彭博》周三 (18 日) 報導，在聯準會 (Fed) 可能轉趨鴿派的預期之下，即使中東衝突推升油價，美元仍呈現下跌走勢，顯示市場對利率政策與避險需求的看法分歧。

聯準會轉鴿預期壓抑美元 現貨與選擇權市場看法分歧(圖：REUTERS/TPG)

在 Fed 貨幣政策決策即將公布之際，現貨與選擇權市場對美元出現明顯分歧。美元現貨交易員普遍看空，促使美元指數接近三年低點，反映市場預期 Fed 主席鮑爾將承認近期通膨降溫的趨勢，為未來可能降息鋪路。根據最新數據，美國核心通膨已連續四個月低於市場預期。

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與此同時，期權市場情緒卻轉為偏多，風險逆轉指標顯示投資人自 4 月以來首度放棄看空押注，原因是以伊衝突升溫推高油價，使美元獲得來自美國能源出口地位的間接支撐。Brown Brothers Harriman & Co. 策略師 Elias Haddad 指出，中東軍事緊張局勢可能讓美元再次成為避險標的，不過他仍建議趁反彈逢高賣出，預期 Fed 當日將釋出鴿派訊號。

Fed 預料將連續第四次維持利率不變，並更新對經濟與政策的預測。官員先前曾警告，川普政府的關稅政策恐導致通膨與失業率上升，但最新物價數據卻顯示壓力減輕，市場目前押注年底前將有兩次各一碼 (25 個基點) 的降息機會，且 9 月降息的機率高達 68%。

UniCredit 分析師 Tobias Keller 認為，若 Fed 本次會議未有明顯轉向，美元將難以從中獲益。他表示，在勞動市場仍具韌性的情況下，聯準會有空間等待更多來自政策變化的明確訊號再行調整。

受多空交錯因素影響，截至倫敦時間上午 11 時 45 分，彭博美元現貨指數下跌 0.1%，前一交易日曾上漲 0.5%，創下一個月來最大單日漲幅。市場交易員指出，美元現貨與選擇權走勢背離，反映市場正重新調整部位，面對通膨降溫與地緣風險交織的不確定性。