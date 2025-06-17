鉅亨網編譯劉祥航 綜合報導 2025-06-17 19:10

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TikTok 在美國再次面臨被禁的邊緣。其母公司字節跳動被要求在 6 月 19 日前達成協議，出售這款短影音應用程式，否則將被迫關閉其服務，這將直接影響其在美國的 1.7 億用戶。

除非川普再次「續命」 否則TikTok將於6月19日在美下架(圖:shutterstock)

美國總統川普此前曾暗示，他樂意第三次延長出售期限。這一應用程式在今年 1 月曾短暫下線，但川普隨後將截止日期推遲到 4 月，以利出售談判的持續進行。他隨後又簽署了第二份行政命令再次延長期限，但該命令將於本周四到期。

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川普仍有權進一步延長出售日期，但問題在於他能將截止日期推遲多久，直到字節跳動最終被迫出售或關閉應用程式。

此前，川普政府已向美國的雲端服務供應商和應用程式商店公司保證，在期限延長期間，他們不會面臨因未執行禁令而產生的罰款。

川普立場轉變，從禁止到「制衡 Meta」

川普總統對於 TikTok 的態度經歷了顯著轉變。在他第一任期內，他最初呼籲全面禁止 TikTok。然而，在 2024 年總統大選期間，他改變了立場，表示 TikTok 是「制衡 Meta (META-US) 社群媒體主導地位的堡壘」。

這與川普和 Meta 執行長祖克柏之間長期存在的爭議歷史有關。在 2021 年 1 月 6 日美國國會大廈襲擊事件後，祖克柏曾暫停了川普在 Meta 平台上的帳號，而川普隨後威脅要將祖克柏關進監獄。今年 1 月，Meta 同意支付 2500 萬美元，以和解川普因帳號停權提起的訴訟。

國會立法與國家安全疑慮

儘管川普的立場有所轉變，美國國會的行動卻是明確的。國會已於 2024 年通過了禁止 TikTok 的法律，並由前總統拜登簽署生效。這項立法明確要求 TikTok 的母公司字節跳動必須剝離該社群網路。如果字節跳動未能照辦，美國的雲端服務供應商和應用程式商店將被要求停止託管該服務，否則將面臨巨額罰款。

TikTok 曾試圖透過法律途徑對抗這項禁令，將官司打到最高法院。然而，最高法院最終支持了美國政府的論點，即該應用程式可能構成國家安全威脅。

美國官員多年來一直聲稱，中國政府可能利用 TikTok 傳播宣傳內容，或收集美國用戶的資訊，並在未來利用這些資訊進行勒索。然而，他們並未公開分享任何能夠證明這些潛在危險的證據。

潛在買家與美中貿易談判的糾葛

TikTok 的出售前景已吸引了多方潛在買家的興趣。其中包括由億萬富翁麥考特二世（Frank McCourt Jr.）領導的一個投資者集團，他們已表達了收購該應用程式的意向。

此外，微軟、網路名人 Mr. Beast，以及甲骨文共同創辦人艾利森等也都是潛在的競購者。