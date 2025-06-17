美國房市低迷 近4成建商降價求售比例創三年新高

鉅亨網編譯王貞懿 綜合外電 2025-06-17 23:20

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綜合外媒報導，6 月美國房屋建商信心跌至 2022 年 12 月以來最低水準，潛在買家因房貸利率高居不下及對整體經濟不確定性的憂慮而卻步。

美國建商預期川普關稅政策可能使每棟房屋建築成本增加近1.1萬美元。(圖:Reuters/TPG)

全美房屋建商協會 (NAHB) 與富國銀行 (WFC-US) 聯合發布的市場狀況指標，本月較前月下跌 2 點至 32 點，明顯低於彭博調查經濟學家預期的 36 點。指數低於 50 即代表市場情緒偏向負面，去年同期該指數為 43 點。

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市場分析師原先預期指數會小幅回升，主要因為近期關稅談判取得進展，加上川普政府調整相關政策。

建商信心創 21 個月新低

然而，該指數創下近年來第三低紀錄。自 2012 年以來，僅有兩次讀數比 6 月更低：一次是 2022 年 12 月，當時房貸利率從疫情期間的歷史低點急劇攀升；另一次則是 2020 年 4 月疫情剛爆發時。

指數的三個組成部分全面下滑：現屋銷售狀況跌 2 點至 35 點，未來六個月銷售預期降 2 點至 40 點，潛在買家流量下滑 2 點至 21 點，創 2023 年底以來最低。

近 4 成建商被迫降價求售

NAHB 首席經濟學家 Robert Dietz 在聲明中表示，鑑於市場狀況疲弱，協會預測今年獨棟房屋開工量將下滑。為吸引猶豫的買家，建商越來越依賴銷售優惠和折扣。6 月回報收到降價的受訪者比例升至 37%，為 NAHB 自 2022 年開始每月追蹤以來最高。

Dietz 指出：「市場上房屋供應量增加，而潛在買家又在等待更合理的房價，這雙重因素讓多數地區房價漲勢放緩，不少市場的中古屋價格開始下滑。」

這份報告發布前，美國最大建商之一萊納 (LEN-US) 公布的季度財報顯示，第二季平均房價較 2024 年同期下跌近 9%，新訂單和交屋指引也低於分析師預期。

萊納聯合執行長 Stuart Miller 表示：「由於房貸利率維持高檔且消費者信心持續疲弱，我們透過開工推動銷量，同時提供購屋優惠以改善可負擔性，協助消費者購屋。」

關稅政策恐推升建築成本

根據 NAHB 先前調查，建商預期川普政府的關稅政策可能使每棟房屋建築成本增加近 1.1 萬美元。雖然中古屋供應量增加有助於潛在買家，但也為新屋業者帶來更多競爭。