鉅亨網編譯段智恆 2025-06-17 03:00

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根據《巴隆周刊》(Barron"s) 周一 (16 日) 報導，面對司法挑戰與盟友壓力，美國政府正重新思考其對中國的關稅政策，特別是在半導體產業方面。儘管白宮可能需調整部分策略，但川普政府正考慮援引《貿易擴張法》第 232 條，以國安為由對晶片產品加徵新一輪關稅。該條款法律效力強，法院限制空間小，但若全面開徵，將對美國科技業與人工智慧 (AI) 基礎設施造成重大成本衝擊。

美擬以國安名義課半導體關稅 恐重創AI與製造投資(圖：REUTERS/TPG)

晶片關稅將重創 AI 投資與美企成本

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美國每年消耗數千億美元的半導體產品，其中多數依賴海外製造。若針對廣泛晶片產品課以高額關稅，不僅會推升包括汽車、醫療設備、AI 資料中心在內的多種關鍵應用成本，也將削弱美國科技巨頭的競爭力。這將與川普推動 AI 與製造業復興的目標產生矛盾。

專家指出，雖然政府希望藉此鼓勵企業在美擴大投資、減少對中國依賴，但關稅手段成本高昂，並非唯一選擇。

聚焦中國補貼才是關鍵 盟友合作更有效

與其擴大關稅範圍，美方更可考慮與日本、南韓、台灣與歐洲等盟友簽署「半導體產業合作協議」，共同投資美國製造、削減貿易壁壘，並聯手制衡中國的產業補貼。

儘管美國與多數盟友間並無半導體貿易障礙，但中國以國家資金直接入股晶片企業，扶持規模遠超其他國家，已嚴重扭曲市場。根據經濟合作暨發展組織 (OECD) 研究，中國補貼模式與西方透過研發補助或稅賦優惠支持產業的方式不同，而是透過國家基金取得企業股權，使其即便虧損仍可存活。

協議取代關稅 建立晶片供應鏈新秩序

部分美國企業已呼籲政府推動與盟國簽訂具約束力的半導體產業合作協議，以實現公平競爭與供應鏈安全。透過「以關稅換承諾」的方式，若台灣、南韓等國承諾在美設廠投資，美方則可給予關稅豁免，建立互惠互利的合作機制。

此外，目前美國對中國技術轉移與設備出口的限制遠較日本與荷蘭嚴格，導致這些國家企業反而取得中國市場份額。若美國企業因安全理由無法使用中國低價晶片，而其他國家企業則可自由使用，將進一步拉大競爭成本差距。因此，美方需與盟國在安規與貿易政策上「對齊」，共同對抗中國補貼與技術威脅。