鉅亨網編譯段智恆 2025-06-16 22:37

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根據《華爾街日報》周一 (16 日) 報導，在以色列持續空襲下，伊朗近日透過多方阿拉伯國家傳遞訊息，表達希望降溫衝突、重啟談判的意願，但前提是美國不得加入軍事行動。中東與歐洲官員指出，伊朗已私下向以色列與美方釋出善意，盼透過外交手段避免衝突擴大。

伊朗私下釋出談判訊號 籲美方勿介入以伊衝突(圖：REUTERS/TPG)

伊朗釋善意 要求美方不介入

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根據知情官員說法，德黑蘭已告知部分阿拉伯外交管道，若美國不直接參戰，伊朗願意重返談判桌，重啟對核計畫的對話，同時也對以色列表達希望衝突能「可控」的訊息。阿拉伯外交人士表示，伊朗當前的盤算是拖延衝突，避免遭到更深層的打擊，並爭取國際社會對以色列軍事行動的反彈聲浪。

但以色列軍事壓力不減。自上周起，以色列戰機不斷打擊伊朗境內的核設施、能源基礎建設與軍事高層，已造成伊朗空軍高層幾乎全數喪生，最高領袖哈米尼 (Ali Khamenei) 孤立加劇。儘管核設施損害有限，但分析人士指出，若以色列目標是徹底破壞伊朗核能計畫，勢必將展開一場曠日費時的空戰。

總理尼坦雅胡 (Benjamin Netanyahu) 強調，軍事行動將持續至伊朗核子與彈道飛彈能力遭完全摧毀為止。他雖稱政權更替並非目標，但不排除會是「附帶結果」。以方已準備至少兩週的進一步空襲計畫。

美方未直接出手 川普表態偏挺以色列

美國總統川普先前對出兵伊朗一直持保留態度，但如今對以色列行動多所支持。他周日對媒體表示：「我認為該是談判的時候了，但有時候就是得打完才會談。」川普周一在加拿大出席七大工業國集團 (G7) 會議期間接受媒體訪問時表示，伊朗已透過阿拉伯中介向美方傳話，表達希望降溫、恢復談判的意願。

據阿拉伯官員表示，伊朗試圖以「不讓美軍介入」作為換取談判重啟的條件。部分外交人士研判，伊朗押寶以色列不願深陷持久戰，終將回到外交路線。但以色列明確表示，若要造成實質破壞，包括掩埋於山下的福爾多濃縮鈾設施 (Fordow)，勢必要靠美軍擁有的鑽地炸彈等裝備方能達成。

法國總統馬克宏周末已致電伊朗總統，呼籲儘速重返談判桌。而沙烏地阿拉伯、卡達與阿曼等海灣國家則持續遊說美國施壓以色列停止軍事行動，警告若無法盡快透過外交途徑降溫，將引發地區全面衝突，波及能源資產並重創全球市場穩定。

阿拉伯外交人士指出，伊朗表明不會單方面停火，將持續有限度反擊行動，藉此恢復對以色列的軍事嚇阻力，並爭取國際時間窗口。

伊朗仍未鬆口 核談條件無進展

儘管伊朗頻頻釋出希望重啟談判的訊號，但阿拉伯中介方指出，德黑蘭目前並未表達任何實質讓步意願。談判仍卡在伊朗是否先終止濃縮鈾活動的老議題。以色列早在戰事爆發前就已表明，若無法停止濃縮鈾，便不可能接受任何協議。

目前，除了核子議題外，以色列與多國也對伊朗支持中東地區民兵武裝勢力及彈道飛彈研發計畫高度警戒，這些議題若戰事持續擴大，未來或將重返談判桌。

阿拉伯官員指出，若重啟談判無望，伊朗已暗示可能加快核子計畫、擴大戰事規模，進一步升高區域風險。