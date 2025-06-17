鉅亨網編譯段智恆 2025-06-17 01:40

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根據《路透》報導，歐盟執委會周一 (16 日) 駁斥媒體報導中所稱「歐盟準備接受美國對歐商品課徵一律 10% 關稅」的說法，強調這些說法只是臆測，與目前的貿易談判狀況不符。

歐盟否認接受美國10%關稅提案 強調談判仍在進行(圖：REUTERS/TPG)

德國《商報》(Handelsblatt) 稍早報導指出，為了避免美國對歐盟汽車、藥品與電子產品徵收更高關稅，布魯塞爾的歐盟談判代表準備接受美方提出的 10% 全面關稅提案。

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但歐盟執委會隨後發布聲明反駁此說，強調談判仍在進行中，目前尚未達成任何協議。聲明中指出：「歐盟一開始就反對不合理與違法的美國關稅措施，關於歐盟接受美國對所有出口商品課徵 10% 關稅的說法，只是臆測，並不反映真實談判狀況。」

本周稍晚，歐洲貿易執委塞夫柯維奇 (Maros Sefcovic) 預計將在加拿大舉行的七大工業國 (G7) 高峰會中，與美國貿易代表葛里爾 (Jamieson Greer) 會面，為下一階段談判鋪路。

自川普政府發起關稅攻勢以來，歐盟出口商一直面對多項懲罰性關稅，包括鋼鋁產品被課以高達 50% 的關稅、汽車與零組件 25%、其他多數商品則為 10%，若無新協議達成，這些稅率最快 7 月將再度上調，因美國此前僅宣布暫緩 90 天。

川普近來強調將縮小與歐盟之間的貿易逆差，並公開批評歐盟設計出的貿易機制「是為了剝削美國」。儘管英國已在 5 月與美國簽署有限雙邊協議，接受對出口商品維持 10% 稅率、同時降低鋼鐵與汽車關稅，但歐盟 27 國成員已明確表態，這類安排無法接受。