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底價換關稅？法國干邑對中提最低進口價 盼化解貿易爭端

鉅亨網編譯段智恆


《路透》周四 (12 日) 報導，在中國針對歐洲白蘭地啟動反傾銷調查、並可能對法國干邑白蘭地 (Cognac) 加徵高達 39% 的關稅之際，法國業界正設法達成協議避免重稅衝擊。干邑為產自法國西南部特定地區、以葡萄蒸餾並經過多年陳釀的高端白蘭地酒款，是歐洲烈酒出口的重要代表。

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底價換關稅？法國干邑對中提最低進口價 盼化解貿易爭端(圖：REUTERS/TPG)

根據《路透》取得的一份談判文件，代表法國干邑業者的律師團隊近日向中國商務部提出「最低進口價格」方案，作為化解爭端的初步提議。


這份文件指出，依據干邑的陳年等級，建議設定每公升人民幣 144.70 元 (約 20.16 美元) 至 2,126.07 元 (約 296.16 美元) 不等的最低進口價。舉例而言，陳年兩年的基本款「VS」(Very Special)級干邑建議價格為每公升人民幣 144.70 元；四年陳釀的「VSOP」為人民幣 177.92 元；高階的「XO」與「XXO」則分別為人民幣 526.52 元與 2,126.07 元。

據了解，此提議由設於巴黎的律師事務所 GIDE 代表法國干邑酒廠向中方遞交，並已數周前發送給生產商審核。截稿前，GIDE 對此拒絕評論，法國干邑產業公會 (BNIC) 則以「談判仍在進行、無法透露細節」為由，亦未正面回應。

雙方談判進入關鍵倒數階段 業界承壓盼解套

中國是法國干邑出口價值最高的市場，整體產業規模約達 30 億美元。此次貿易爭議源自歐盟去年對中國電動車加徵關稅，引發中方反制調查歐洲白蘭地，而其中以干邑為主要標的。自 2024 年 1 月起，中國商務部已對進口干邑加徵臨時性懲罰性關稅，部分產品稅率高達 39%。

近期雙邊展開一連串政治與技術層級協商，上周在北京與巴黎皆舉行關鍵會議，原本市場期待將達成協議，然而最終並未拍板定案。距離中方最終公布調查結論的 7 月 5 日大限已迫在眉睫，令業界高度緊張。

中國當局日前表示，法方已提出自願性價格承諾，目前正審查內容。不過根據巴克萊分析師 Laurence Whyatt 指出，干邑進口價本就約為零售價的三分之一至一半，文件中列出的價格實際上與現有進口行情相去不遠，並不構成重大讓步。

根據市場資訊，軒尼詩 (Hennessy) 基本款 VS 級干邑在中國電商平台天貓 (Tmall) 的零售價約每公升 100 美元，Rémy Martin 的 XO 級則約介於 110 至 350 美元。若以此推估，目前提議的最低進口價與市價折算後尚算合理。

知情人士表示，雙方在數周來已有密集磋商，目前看似接近共識，但也有另一方說法指出談判艱困，中方壓力頗大，法國酒業者可能被迫接受對自身不利的條件。

對已連續面臨中國與美國兩大市場關稅壓力的法國干邑產業而言，若能與中國達成協議、撤除加徵關稅，將有助於提振出口信心與重建營運動能。

文章標籤

法國干邑白蘭地中國關稅進口價格最低價底價產業反傾銷烈酒市場歐洲

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