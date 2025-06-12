鉅亨網編譯段智恆 2025-06-12 21:00

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《路透》周四 (12 日) 報導，在中國針對歐洲白蘭地啟動反傾銷調查、並可能對法國干邑白蘭地 (Cognac) 加徵高達 39% 的關稅之際，法國業界正設法達成協議避免重稅衝擊。干邑為產自法國西南部特定地區、以葡萄蒸餾並經過多年陳釀的高端白蘭地酒款，是歐洲烈酒出口的重要代表。

底價換關稅？法國干邑對中提最低進口價 盼化解貿易爭端(圖：REUTERS/TPG)

根據《路透》取得的一份談判文件，代表法國干邑業者的律師團隊近日向中國商務部提出「最低進口價格」方案，作為化解爭端的初步提議。

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這份文件指出，依據干邑的陳年等級，建議設定每公升人民幣 144.70 元 (約 20.16 美元) 至 2,126.07 元 (約 296.16 美元) 不等的最低進口價。舉例而言，陳年兩年的基本款「VS」(Very Special)級干邑建議價格為每公升人民幣 144.70 元；四年陳釀的「VSOP」為人民幣 177.92 元；高階的「XO」與「XXO」則分別為人民幣 526.52 元與 2,126.07 元。

據了解，此提議由設於巴黎的律師事務所 GIDE 代表法國干邑酒廠向中方遞交，並已數周前發送給生產商審核。截稿前，GIDE 對此拒絕評論，法國干邑產業公會 (BNIC) 則以「談判仍在進行、無法透露細節」為由，亦未正面回應。

雙方談判進入關鍵倒數階段 業界承壓盼解套

中國是法國干邑出口價值最高的市場，整體產業規模約達 30 億美元。此次貿易爭議源自歐盟去年對中國電動車加徵關稅，引發中方反制調查歐洲白蘭地，而其中以干邑為主要標的。自 2024 年 1 月起，中國商務部已對進口干邑加徵臨時性懲罰性關稅，部分產品稅率高達 39%。

近期雙邊展開一連串政治與技術層級協商，上周在北京與巴黎皆舉行關鍵會議，原本市場期待將達成協議，然而最終並未拍板定案。距離中方最終公布調查結論的 7 月 5 日大限已迫在眉睫，令業界高度緊張。

中國當局日前表示，法方已提出自願性價格承諾，目前正審查內容。不過根據巴克萊分析師 Laurence Whyatt 指出，干邑進口價本就約為零售價的三分之一至一半，文件中列出的價格實際上與現有進口行情相去不遠，並不構成重大讓步。

根據市場資訊，軒尼詩 (Hennessy) 基本款 VS 級干邑在中國電商平台天貓 (Tmall) 的零售價約每公升 100 美元，Rémy Martin 的 XO 級則約介於 110 至 350 美元。若以此推估，目前提議的最低進口價與市價折算後尚算合理。

知情人士表示，雙方在數周來已有密集磋商，目前看似接近共識，但也有另一方說法指出談判艱困，中方壓力頗大，法國酒業者可能被迫接受對自身不利的條件。