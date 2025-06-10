鉅亨網編譯段智恆 2025-06-10 22:40

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根據外媒周二 (10 日) 報導，瑞銀 (UBS) 最新調查指出，未來幾年全球智慧型手機出貨量恐難見明顯成長，尤其是美國市場需求顯著疲軟。這份報告也對蘋果 (AAPL-US) 的 iPhone 需求提出警訊。

瑞銀調查：全球智慧型手機銷售恐陷低潮 美國需求下滑最劇(圖：REUTERS/TPG)

圖：瑞銀

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根據 UBS Evidence Lab 在 2025 年第二季針對美國、英國、德國、日本與中國的 7,500 名消費者進行的調查，未來 12 個月的智慧型手機購買意願從去年第四季的 39% 降至 36%，年增率持平。

未來 12 個月的智慧型手機購買意願從去年第四季的 39% 降至 36%，年增率持平。(圖：瑞銀)

其中，美國市場降幅最為明顯，從去年第四季的 50% 下滑至第二季的 37%，較去年同期的 44% 也呈現下降趨勢。UBS 分析師 David Vogt 指出，美國市場的需求下滑可能與潛在的關稅政策導致提前購買潮有關。

iPhone 需求疲軟 換機周期拉長

在品牌方面，iPhone 的購買意願從去年第四季的 18% 降至本季的 14%，美國市場更是從 24% 跌至 17%；相較之下，三星的購買意願則穩定在約 9%。

此外，消費者預計換機周期拉長至平均 31.1 個月 (約 2.6 年)，高於去年第四季的 29.7 個月，反映整體換機速度放緩，尤以美國市場最為明顯。

消費者預計換機周期拉長至平均 31.1 個月 (約 2.6 年)，高於去年第四季的 29.7 個月，反映整體換機速度放緩，尤以美國市場最為明顯。(圖：瑞銀)

Vogt 也指出，儘管 82% 的受訪者表示若手機品牌因應關稅壓力而調漲平均售價，他們仍願意承擔部分漲幅；然而，僅有 34% 的人願意因生成式人工智慧 (AI) 功能而提前換機或加價購買新機。

僅有 34% 的人願意因生成式人工智慧 (AI) 功能而提前換機或加價購買新機。(圖：瑞銀)

生成式 AI 手機需求雖略有提升，但整體仍低於預期。UBS 報告顯示，生成式 AI 手機的購買意願僅從去年第四季的 16% 升至 19%，其中中國市場最為熱絡，高達 78% 的受訪者表示有興趣，日本則呈現淨負成長，美國僅有 8% 表現最弱。

UBS 報告顯示，生成式 AI 手機的購買意願僅從去年第四季的 16% 升至 19%，其中中國市場最為熱絡，美國僅有 8% 表現最弱。(圖：瑞銀)

智慧型手機市場成長有限

UBS 預估，2025 年智慧型手機年銷售量僅年增約 1%，2026 年成長恐陷停滯。Vogt 強調：「投資人對於未來幾年智慧型手機市場的成長預期普遍偏低。」