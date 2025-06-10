鉅亨網編譯段智恆 綜合外電 2025-06-10 01:24

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蘋果 (AAPL-US) 年度開發者大會（WWDC 2025）於台灣時間周二（10 日）凌晨一點盛大開幕。執行長庫克率領軟體部門主管費德里吉 (Craig Federighi) 登台，揭示多項軟體創新。大會以一段高規格開場影片拉開序幕，巧妙呼應了蘋果即將上映的 Apple TV + 電影《F1》。

蘋果WWDC懶人包：iOS 26、AI功能亮點、Liquid Glass設計一次看(圖：REUTERS/TPG)

蘋果即將上映的 Apple TV + 電影《F1》。(圖：蘋果)

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庫克在開場演說中強調：「我們將帶來令人振奮的新創新。」接著，由費德里吉率先介紹 iOS 26 與 Apple Intelligence，象徵 AI 技術全面融入蘋果生態系。此次 iOS 版本命名方式也改變，全面導入「26」品牌，展現跨平台的統一策略。

蘋果股價在 WWDC 開幕當天一度下跌近 2%，截稿前跌幅收窄至 1.24%，每股暫報 201.40 美元。市場解讀投資人對蘋果 AI 新功能的反應相對平淡，尤其相較於 Google(GOOGL-US)、OpenAI、Meta(META-US) 近期的重大 AI 發表，但市場仍持續關注蘋果在 AI 領域的積極布局。

Apple Intelligence 與 Liquid Glass 設計全面進化

iOS 26 的全新介面設計「Liquid Glass」(圖：蘋果)

費德里吉表示，Apple Intelligence 將為用戶帶來全新 AI 功能，包括 Writing Tools、Genmoji、Image Playground 等，並承諾強化隱私保護。他也提到，部分 Siri 功能將延後到明年推出，但蘋果已允許開發者透過裝置端大型語言模型，將 AI 工具整合至自家應用程式。

雖然 AI 功能帶來了不少新工具，但外媒觀察普遍認為這次 AI 更新屬於「Gap Year」，主打功能相對保守，真正革命性的 Siri 升級則要等到明年。

蘋果同時發表了 iOS 26 的全新介面設計「Liquid Glass」，由設計副總裁戴伊 (Alan Dye) 介紹。他形容這是蘋果有史以來「最全面的設計更新」，將帶來更統一的設計語言，橫跨多個平台。Liquid Glass 具備類似真實玻璃的透光與變化效果，依內容與使用情境自動調整。新介面也延伸至 CarPlay，讓駕駛畫面與車用體驗更加一致。

iOS 26 新功能全面升級

iOS 26 設計明顯向 Apple Vision Pro 靠攏，整體視覺風格更統一，也預示蘋果未來硬體的設計走向。(圖：蘋果)

iOS 26 設計明顯向 Apple Vision Pro 靠攏，整體視覺風格更統一，也預示蘋果未來硬體的設計走向。全新「全清除」圖示讓 Liquid Glass 美感更具視覺張力，音樂鎖定畫面新增全螢幕動態專輯封面，讓 Apple Music 用戶享受沉浸式音樂體驗。

除音樂功能外，蘋果也宣布相機介面支援簡化操作，照片 App 新增「圖庫」與「收藏」分頁；Safari 介面也煥然一新。訊息 App 新增陌生寄件者訊息自動分類、背景自訂與投票功能；Apple Intelligence 還可偵測對話中是否適合發起投票。

Apple Music 支援歌詞翻譯、外語歌曲發音、AutoMix 與音樂 Pin 功能，讓用戶能輕鬆打造專屬播放清單。

CarPlay、Phone App 與多項系統應用同步強化

CarPlay 方面，Liquid Glass 設計語言全面導入，讓整體介面煥然一新，駕駛畫面更簡潔直覺。(圖：蘋果)

在系統整合方面，蘋果持續深化多項應用的互通性與便利性。CarPlay 方面，Liquid Glass 設計語言全面導入，讓整體介面煥然一新，駕駛畫面更簡潔直覺，並支援縮小來電通知視窗，方便駕駛專注於導航或音樂。全新 CarPlay Ultra 功能則讓蘋果軟體成為車輛核心系統，雖然目前僅支援少數車款，但已顯示蘋果在智慧車載領域的雄心。

Phone App 方面，蘋果首度在 iPhone 時代進行大幅改版，整合最近通話、語音信箱及常用聯絡人，並結合 Apple Intelligence 自動標示語音信箱的重要資料。內建的來電篩選功能更能攔截垃圾電話與詐騙，只有當對方留下姓名及來電原因後，電話才會響起，強化了用戶的隱私與安全性。整體設計也更符合 Liquid Glass 視覺風格，操作體驗全面升級。

Games App 與 Visual Intelligence 再掀話題

(圖：蘋果)

蘋果在遊戲領域同樣加快布局，宣布 iOS 26 中將正式推出全新「Games App」，這是首度將遊戲推薦、Apple Arcade 及用戶遊戲庫整合在同一平台，讓玩家能一站式體驗所有遊戲內容。該 App 不僅支援查看朋友正在玩的遊戲，還能直接發送挑戰邀請，強化社群互動與遊戲體驗。雖然現場掌聲不及其他新功能，但這項更新仍為蘋果在遊戲市場增加了新的砝碼。

另一方面，全新「Visual Intelligence」功能也備受期待。它能即時分析 iPhone 螢幕上的內容，類似 Google Android 平台的「Circle to Search」功能，但未來將進一步擴展到更多 App 與作業系統，甚至為蘋果未來的智慧眼鏡與 AirPods 等 AI 裝置鋪路。值得一提的是，Visual Intelligence 背後仍由 ChatGPT 技術支援，成為蘋果 AI 布局的重要一環。

watchOS 26、tvOS 26、macOS Tahoe 全面進化

蘋果在軟體平台的整體升級也不容小覷。watchOS 26 延續了 Liquid Glass 設計語言，錶面風格與 iOS 26 完美呼應。全新「Workout Buddy」功能，結合了 AI 語音教練，可在跑步或運動時及時鼓勵用戶、提供提示，增添互動性與陪伴感。

此外，Workout App 也重新設計介面，支援自訂運動選單及 Apple Music 自動播放功能，讓運動體驗更加流暢與個人化。Smart Stack 功能則利用 AI 智慧推播最適合的 Widget，並根據環境噪音自動調整通知音量，提升了手錶的即時性與實用性。首次登場的 Notes App，讓 Apple Watch 跨足行動筆記，滿足隨時記錄需求。

tvOS 26 同步導入 Liquid Glass 視覺語言，在大螢幕展現更具未來感的透明與光影效果，控制中心與介面更直覺。(圖：蘋果)

tvOS 26 同步導入 Liquid Glass 視覺語言，在大螢幕展現更具未來感的透明與光影效果，控制中心與介面更直覺。系統還支援睡眠模式自動跳出使用者檔案選單，方便家庭成員快速切換帳號，讓整體使用體驗更加人性化且與 Apple 生態系更緊密結合。

macOS Tahoe 則以「Liquid Glass」和更透明的選單列，帶來全新視覺體驗。(圖：蘋果)

macOS Tahoe 則以「Liquid Glass」和更透明的選單列，帶來全新視覺體驗，讓螢幕看起來更寬闊，同時支援更多資料夾顏色、自訂主題及全新桌布，讓使用者可以打造獨一無二的個人桌面。Spotlight 搜尋迎來史上最大更新，不僅搜尋速度更快，還能直接在搜尋欄執行動作（Actions），大幅縮短工作流程。

全新 Live Activities 功能也正式登上 Mac，讓用戶即時掌握訂單、外送動態或其他應用情境。蘋果還宣布 Phone App 將登陸 Mac 平台，整合通話、語音信箱及常用聯絡人，並結合 Apple Intelligence，讓 Mac 成為多裝置整合的核心。

visionOS 26 與 iPadOS 26 大更新

visionOS 26 支援 Widgets，讓用戶將時鐘、天氣等固定在空間中，新增看向即捲動與解鎖 iPhone 功能。(圖：蘋果)

visionOS 26 支援 Widgets，讓用戶將時鐘、天氣等固定在空間中，新增看向即捲動與解鎖 iPhone 功能。Adobe 也將推出 visionOS 專屬 App，支援 3D 編輯與 6DoF 配件（包括 Logitech 空中手寫筆與 PlayStation VR 控制器），進一步強化 Vision Pro 的專業應用市場。

外媒也觀察到，蘋果正積極將 Vision Pro 打造成更偏向企業應用場景的設備，特別強化硬體共享及配件支援，展現進軍專業市場的決心。

iPadOS 26 則以 Liquid Glass 設計及全新多工介面成為最大亮點，用戶可同時開啟最多 6 個 App，自由調整大小，並支援熟悉的視窗操作。Files App、音訊錄製、背景工作及 Journal App 等也同步升級。SwiftUI 與 Xcode 功能更進化，為開發者鋪路。

今年秋季全面上線，開發者測試版即日開放