鉅亨網編譯陳韋廷 綜合報導 2025-06-09 16:30

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今年以來，上海房市延續回穩向好態勢，從年初「淡季不淡」到「金三銀四」小陽春，再到 5 月「紅五月」兌現，市場活躍度持續釋放。

從「小陽春」到「紅五月」！上海一、二手房價5月雙漲 專家：量價齊穩 今年下半有望更活躍​

最新數據顯示，上海新屋、中古屋成交量 5 月年增率雙雙成長，物價指數整體趨穩，全年「量升價穩」基調進一步鞏固。

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上海 5 月新屋市場表現亮眼，共成交 62 萬平方公尺，年增率 24%，因新開建案認購穩定以及在售建案銷售回溫，當月 37 個項目完成認購，其中外環內 18 個項目有 12 個認購比超過 1，在售建案日均成交面積年增 30%。

上海房市熱度背後是「供應 + 產品」的雙重驅動。上海中原地產數據顯示，5 月新屋供應 73.5 萬平方公尺，季增 49.2%、年增 30.2%，高供應直接助推成交。

更值得關注的是，40 個入市項目中 10 個為單價 10 萬元 (人民幣，下同》以上的高端改善盤，如綠城 · 潮鳴東方 (均價 19.2 萬元 /㎡)、上海壹號院（18.5 萬元 /㎡）等，拉動 5 月新屋價格平均上漲。

不過，市場分化依然存在，一邊是「日光盤」頻現，像是徐匯區濱江綠城潮鳴東方成交 3.2 萬㎡，但一邊是部分建案「0 認購」。

上海中原地產分析師盧文曦指出，熱銷是改善需求集中釋放與建商精準推出建案的結果，但冷熱不均仍需關注。

中古屋市場也保持活躍，5 月上海成交中古屋 161 萬平方公尺，年增 14%，創 2022 年以來同期新高，日均成交 690 套，雖季減 8.6%，但仍是近 5 年 5 月成交第二高，僅次於 2021 年 2 萬 8562 套。

自 2024 年 4 月起，上海中古屋已連續 14 個月年成長，市場韌性顯著。

價格方面，5 月中古屋成交均價月減 0.66%、年減 8.06%，延續「以價換量」態勢，但今年前 5 月累計成交 8281 萬平方公尺，年增 38%，顯示剛需與改善需求持續入場。

盧文曦分析指出，中古屋成交主力是「以價換量」的剛需群體，但連續高增長也反映市場信心在修復。

土地方面，5 月上海土地市場延續高熱，4 宗熱門地塊被「搶空」後，5 月 31 日徐匯區東安新村最後一幅地塊以 341.35 億元協議出讓，總成交金額達 523.03 億元，超越 2024 年紐約曼哈頓「全球地王」紀錄。

此外，上海第五批次土拍將於下周四 (19 日) 舉行，6 個組合地塊涉及寶山大零號灣、大虹橋等熱點板塊，起始總價 192.47 億元。優質地塊的高溢價成交，不僅保障建商土地儲備，更向市場傳遞正面訊號，穩定購屋預期。

從區域來看，上海新屋價分化顯著，核心區持續高位，外圍區尋求突破。5 月普陀區新屋均價月增 13.5% 至每平方公尺 89320 元，楊浦區漲 9.39% 至 104233 元，徐匯區漲 4.13% 至 133122 元，而長寧區跌幅最大，月減 10.35% 至 117762 元，金山、崇明微跌，浦東、閔行小幅波動。