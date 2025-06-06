鉅亨網編譯段智恆 綜合外電 2025-06-06 02:30

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美國聯準會 (Fed) 理事庫格勒 (Adriana Kugler) 周四 (5 日) 表示，在川普政府的高關稅政策推升物價壓力之際，她的首要關注仍是通膨，而非經濟成長可能放緩的風險。費城聯準銀行總裁哈克 (Patrick Harker) 同日則呼籲決策官員在關稅及其他政策對經濟前景的影響尚不明朗之際，應保持「耐心觀望」態度。

Fed庫格勒：關稅恐拉高物價 當前最怕通膨失控(圖：REUTERS/TPG)

庫格勒指出，關稅對物價的直接影響是「首要效應」，因此她目前最擔心的是通膨。「隨著物價上漲，消費者和企業的需求將減弱，屆時才可能出現經濟活動和就業的放緩。」她在紐約經濟俱樂部的問答環節中說道。

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她補充說，在聯準會內部，多數決策官員目前也是「首要關心通膨，而非經濟成長可能放緩」。

川普政府對多個美國貿易夥伴加徵關稅，稅率和時點頻繁調整，導致市場前景不確定性升高，促使部分經濟學家調高通膨預期，並下修經濟成長展望。

庫格勒在事先準備的談話中提到，關稅相關的價格上漲壓力可能持續存在，如果通膨上行風險仍在，她將支持利率維持在當前水準。「通膨放緩的趨勢已經減弱，而我們已經看到關稅的影響開始反映在物價上，我預期 2025 年通膨將繼續受到關稅影響而走高。」

她也引用 Fed 研究指出，關稅對物價的傳導可能「相對迅速」，如果高關稅持續，即使只是短期，對物價的壓力也可能很快顯現。她還提到，今年首季進口激增是市場預期關稅調升所致，短期內進口反轉後，物價壓力可能會更明顯。

庫格勒進一步分析，關稅可能透過三個管道推升通膨：首先，美國消費者的短期通膨預期上升，將使企業有更大空間漲價；其次，企業可能趁機調漲未受直接關稅影響的商品價格；最後，生產力下降也可能推升物價，因為企業為應對成本上升和需求放緩而減少投資並採取效率較低的營運模式。

她表示，疫情後的物價飆漲經驗，讓企業和消費者對通膨的預期持續偏高，這種預期可能反過來進一步推升物價。「我不認為可以簡單視這些關稅為一次性的或暫時的現象。」

不過，她也強調，目前的長期通膨預期大致穩定，「這讓我感到些許安心，顯示外界對 Fed 實現 2% 中期通膨目標仍有信心。」

哈克：政策應耐心觀望 以確保獨立性

費城聯準銀行總裁哈克同日也發表談話，強調 Fed 在關稅及其他政策對經濟前景影響未明之際，應保持「觀望」態度。他表示，儘管當前環境充滿不確定性，但 Fed 在決策時仍然謹慎而審慎。哈克支持近期的決策，即維持利率不變。

哈克指出，若關稅等政策導致物價及失業率同時上升，決策官員必須深入了解其對通膨和就業的影響程度與持續性，才能調整政策，「這意味著我們必須耐心觀望。」