鉅亨網編譯段智恆 綜合外電 2025-06-06 01:30

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綜合外媒周四 (5 日) 報導，美國總統川普與特斯拉執行長馬斯克近日因稅改法案及美國國家航空暨太空總署 (NASA) 人事爭議隔空交火，雙方關係急速降溫。馬斯克抨擊川普的稅改法案「充滿噁心的綁樁條款」，川普則回擊馬斯克「非常失望」，並指責馬斯克對法案細節早已瞭若指掌。

昔日搭檔撕破臉！川普批「非常失望」 馬斯克反嗆「沒我就輸了」(圖：REUTERS/TPG)

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川普批馬斯克「非常失望」 指其曾是白宮顧問

川普周四在白宮受訪時，首次公開回應馬斯克對稅改法案的連番批評，直言「非常失望」。川普指出，馬斯克過去是白宮的顧問，對法案細節瞭若指掌，「他比幾乎所有在座的人都更了解法案內容。」川普認為，馬斯克的不滿，源自於該法案刪除了對電動車的稅收抵免，而特斯拉正是全球最大的電動車製造商之一。他還表示，馬斯克對於自己撤回 NASA 局長提名人選感到失望。

川普補充，「有些人離開了我的政府時非常支持我們，之後卻轉而敵對，這就是所謂的『川普精神錯亂症候群』（Trump derangement syndrome）。」川普更直言，他和馬斯克過去有良好關係，但如今「可能不會再有了」。

馬斯克強硬反擊：法案從未給我看過一次

馬斯克對此迅速反擊，他在社群平台 X 上發文稱：「錯了，這部法案從未給我看過一次，而且是深夜火速通過，幾乎沒有人在國會能讀過它！」他也翻出川普 2012 年的舊推文，當時川普曾表示，如果國會議員無法平衡預算，就不該連任，藉此暗諷川普的最新稅改方案。

馬斯克並不否認法案刪除了對電動車和太陽能的補貼，但他批評石油和天然氣補貼卻毫髮無傷，對新能源產業極不公平。他說：「把電動車和太陽能的補貼砍掉沒關係，但請刪掉那些噁心的綁樁條款！」

NASA 人事案及選舉恩怨加深

除了稅改案爭議，NASA 署長人事案也成為兩人交鋒的導火線。川普撤回了馬斯克推薦的億萬富豪科技業者艾薩克曼 (Jared Isaacman) 接任 NASA 署長的提名，理由是「他是百分百的民主黨人」，川普表示，「NASA 對美國非常重要，我們贏得選舉，就有權任命我們的人選，而不是民主黨人。」

馬斯克也藉機挑明，自己在 2024 年大選期間曾是川普的最大金主之一，為其競選投入超過 2.5 億美元，但川普如今卻質疑他的忠誠。

「如果沒有我，川普早就輸了！」馬斯克強調自己在川普選舉中的關鍵角色。川普則反駁說，「他 (馬斯克) 一開始對法案完全沒問題，只是後來聽到要砍電動車補貼才跳出來批評。」