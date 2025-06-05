鉅亨網編譯段智恆 綜合外電 2025-06-05 23:00

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美國商務部周四 (5 日) 公布最新數據顯示，美國 4 月貿易赤字大幅縮減，進口金額創下歷史最大單月降幅，反映部分企業為了躲避關稅提前大量進口的「提前囤貨潮」結束，這也可能提振本季的經濟成長。

美4月貿易逆差降至近兩年低點 專家：提前囤貨效應消退(圖：REUTERS/TPG)

根據官方數據，美國 4 月商品與服務貿易逆差較前月大減 55.5%，縮至 616 億美元，為 2023 年以來最小赤字，並逆轉了第一季因前期大量囤貨導致的赤字擴大局面。彭博調查經濟學家預估中值為赤字 660 億美元，結果明顯優於預期。

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美國 4 月商品與服務貿易逆差較前月大減 55.5%，縮至 616 億美元，為 2023 年以來最小赤字。(圖：ZeroHedge)

進口大幅下滑 反映企業提前囤貨告一段落

數據顯示，美國 4 月進口金額創下 16.3% 的單月最大降幅，至 3,510 億美元；其中，商品進口重挫 19.9% 至 2,779 億美元，主因是藥品進口驟減 33 億美元，多數來自愛爾蘭。此外，工業用品與原物料進口下降 233 億美元，包括成品金屬和其他貴金屬；汽車及零組件進口亦下滑 83 億美元。

美國 4 月進口金額創下 16.3% 的單月最大降幅，至 3,510 億美元 (圖：ZeroHedge)

分析師指出，今年第一季進口提前擴張，主要是企業趕在關稅調升前備貨，導致貿易赤字飆高並拖累美國第一季國內生產毛額 (GDP) 折合年率減少 0.2 個百分點。4 月進口驟減，短期內將為第二季 GDP 提供提振，不過由於庫存去化，實際對 GDP 貢獻仍有變數。

值得注意的是，儘管美國 4 月對大多數國家課徵的高額關稅延後至 7 月實施，對中國商品的懲罰性關稅也推遲至 8 月中旬，但仍有部分商品受制於高關稅壓力，影響進口決策。

美中貿易逆差縮小 對愛爾蘭藥品進口驟減

4 月美國對中國的商品貿易逆差縮小至 197 億美元，對愛爾蘭的逆差則由前月的 293 億美元劇減至 95 億美元，主因是藥品進口急縮。與此同時，4 月美國出口成長 3% 至 2,894 億美元，創下歷史新高。商品出口增加 3.4% 至 1,905 億美元，主要來自工業用品 (尤其成品金屬、非貨幣性黃金與原油) 增加 104 億美元。

數據顯示，從中國的進口跌至 2020 年 3 月以來新低。(圖：ZeroHedge)

不過，汽車及零組件出口則下滑 33 億美元，主要是乘用車及特殊用途車輛銷量減少。服務出口增加 21 億美元至 989 億美元，受惠於旅行支出增加，儘管貿易緊張及移民政策收緊影響部分觀光客人數。

美國 4 月對中國貿易逆差降至 2020 年 3 月以來新低。(圖：ZeroHedge)