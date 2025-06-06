安永CEO：不確定性成新常態 籲企業善用「肌肉記憶」
鉅亨網編譯王貞懿
安永 (EY) 全球董事長兼執行長 Janet Truncale 表示，不確定性將成為新常態。面對關稅政策變化、股市波動及 AI 衝擊等挑戰，她呼籲企業家回歸熟悉的領域、善用核心決策直覺，但切記過程中不要單打獨鬥，要適時尋求外部建議與資本支持。
據《商業內幕》周四 (5 日) 報導，四大會計師事務所安永負責人在周三接受彭博電視台時訪問指出，「不確定性將成為常態，而且會持續一段時間。」
過去一年來，高階主管的信心起伏不定，科技、AI 與關稅都是企業家們熱議的話題。他們正面臨各方面的變化與艱難決策，從快速變化的關稅政策、股市震盪，到如何導入 AI 技術及處理職場世代交替等問題。
Truncale 建議企業家和客戶堅持既定路線，好好善用肌肉記憶，即企業長期培養的核心能力與本能反應來克服難題，但過程中必須清楚認知到，自己不需要「單打獨鬥」。她補充，在當前不確定的環境下，安永客戶專注於轉型、成長、客戶服務和成本削減。
作為安永全球董事長兼執行長，Truncale 領導著 40 萬名員工，管理這個去年營收超過 500 億美元的全球企業。
不過，安永近年來也經歷了不少波折。2023 年 4 月，安永在前任執行長 Carmine Di Sibio 主導下，原本計畫將顧問業務與審計業務分拆，但因內部意見分歧而告吹，此事一度成為業界焦點。
此外，受到整體顧問服務市場需求疲軟的影響，安永 2024 財年全球營收成長率大幅放緩，僅成長 3.9%，遠低於 2023 年的 14.2%，成長幅度縮減了 10 個百分點。
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