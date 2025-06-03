鉅亨網編譯段智恆 2025-06-03 22:30

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德國汽車工業協會 (VDA) 周二 (3 日) 警告，中國對稀土出口的管制恐導致德國汽車產業面臨生產中斷的風險，成為最新一個示警供應鏈危機的業界團體。

稀土卡關危機！中國限制出口 德國車廠恐停工(圖：REUTERS/TPG)

VDA 總裁穆勒 (Hildegard Mueller) 透過聲明指出，中國當局審核出口許可證的速度緩慢，加上即便獲准出口仍可能卡關在海關，導致供應商無法及時生產車用關鍵零組件，從而衝擊整車產線運作。這是德國汽車業首次對稀土供應短缺可能導致停產發出正式警告。

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根據《路透》報導，自中國 4 月起對稀土出口實施新規後，包括印度、日本及歐洲的外交官、車廠與零組件供應商，紛紛向北京官員積極尋求會面，希望爭取加快稀土出口許可流程。稀土被廣泛應用於汽車雨刷馬達、ABS 感測器、變速箱及攝影鏡頭等零組件，而中國幾乎壟斷了全球稀土供應，替北京在外交上帶來強大的槓桿作用。

穆勒表示，中國雖已核發部分稀土出口許可證，並允許部分供應商出貨予福斯汽車 (Volkswagen) 等車廠，但數量不足以確保產線持續穩定運作。她指出：「如果情況不盡快改善，生產延誤甚至停產恐將無法避免。」

此外，德國零組件供應商博世 (Bosch) 上周也指出，中國更嚴格的出口許可審核程序已拖慢零組件供應進度。