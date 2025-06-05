鉅亨網編譯陳韋廷 2025-06-05 15:40

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中美兩國在上月 12 日按下關稅戰暫停鍵，休戰三個月，但這場博弈的餘波正以更隱密的方式衝擊全球供應鏈，因中國對稀土出口的精準管控，正將印度推向一場前所未有的產業危機。

600萬輛電動車快成廢鐵！印度汽車業受陸管制稀土重創 待料停機下急派代表團赴北京求援

中美關稅戰休兵的墨跡未乾，中國海關的一紙數據引發連鎖反應，中國 4 月對美稀土出口量驟降 68%，僅批准 19 個出口許可證，這場看似針對美國的「精準打擊」，卻意外掐住印度的咽喉。

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印度汽車產業正陷入史無前例的停工潮。上周六 (5 月 31 日) 晚間，塔塔汽車車間燈光逐盞熄滅，馬魯蒂鈴木的流水線電子屏定格在「待料停機」的紅色警告。

印度海關數據顯示，印度 4 月僅進口 2,626 噸稀土永磁體，不足其 700 噸日均需求的四成。全印度汽車製造商協會 (SIAM) 的緊急報告指出，整個產業稀土磁鐵庫存將在 72 小時內耗盡，600 萬輛電動車的生產線將淪為「高級玩具」。

塔塔汽車採購總監：「我們就像被掐住脖子的賭徒。」。印度車廠去年從中國進口 460 噸磁鐵，今年訂單追加至 3000 萬美元，但天津港的貨櫃仍堆積如山。

更致命的是，印度國產磁鐵純度僅 97%，而中國產品已達 99.999%，直接影響電動車續航力與安全性。莫迪政府高喊「印度製造」口號三年，卻在稀土供應鏈上暴露致命弱點，全國 98% 的磁鐵依賴中國，本土冶煉產能不足中國的二十七分之一。

面對危機，印度官僚體系的遲緩與技術依賴形成致命組合。印度車廠高層向媒體抱怨：「我們像乞討者一樣求審批，但官員們慢悠悠轉著公章，流程一拖就是數月。」

莫迪政府試圖「暗度陳倉」，一邊簽署 30 份「和平使用承諾函」騙取放行，一邊轉向哈薩克採購礦石，但現實是哈國僅能供應原礦，精煉技術仍掌握在中國手中。印度國有稀土公司去年加工 1 萬噸礦石，產量不如中國 27 萬噸的零頭。

更諷刺的是，印度試圖透過美國《關鍵礦產合作備忘錄》取得技術，卻遭「禁止轉讓重稀土技術」的條款封鎖。

在稀土危機的硝煙下，中國企業在印度的「科技扶貧」悲劇正在重演。保變電氣以 1.37 億元賤賣印度子公司股權，十年間培養的 200 名工程師流向本土對手，使印度企業迅速掌握 750kV 以下變壓器技術。

此外，上海電氣在印度虧損 23 億元，小米資產被凍結，上汽被迫交出控制權，這些案例揭示印度「去中國化」的殘酷邏，也就是榨取技術價值後驅逐投資者。

一位駐印度中國企業主管感嘆說，印度政府以「國家安全」為由，要求中企共享專利卻禁止技術轉讓，合資生產卻限制管理權。這種「既要馬兒跑，又要馬兒不吃草」的策略，正將中印經貿關係推向「互損」深淵。

稀土斷供引發的震盪也擴散全球其他國家，歐盟加速稀土加工佈局，南韓試圖打造全產業鏈卻仍需進口中國原料。世貿組織 (WTO) 警告，中美「科技冷戰」已收到超 300 起貿易救濟申請，全球供應鏈成本或激增 25%。

這場危機暴露出全球化的脆弱性，美國試圖用關稅大棒重建產業鏈，中國則以稀土為籌碼反制，而夾縫中的印度既無力建構自主供應鏈，又不願放棄「世界工廠」野心。