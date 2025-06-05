鉅亨網編譯段智恆 2025-06-05 03:40

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美國聯準會 (Fed) 周三 (4 日) 發布的最新「經濟褐皮書」報告指出，近幾周來美國經濟活動略微降溫，反映出美國總統川普加徵的關稅以及政策不確定性正對經濟造成干擾。報告中指出：「所有地區皆回報了經濟與政策不確定性處於高檔，導致企業與家庭在決策上更加謹慎。」

Fed褐皮書：美經濟略降溫 關稅與不確定性干擾加劇(圖：REUTERS/TPG)

報告顯示，美國整體物價以「適度」的步調上升，且「有許多受訪者預期未來成本與物價漲幅將加快」。其中幾個地區預期價格上漲將「強勁、顯著或大幅增加」。在關稅方面，報告指出，部分企業計劃在三個月內將加徵關稅的成本轉嫁給消費者。

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報告統計顯示，最新一期褐皮書提及「關稅」的次數高達 122 次，較上期報告的 107 次增加；而「不確定」一詞則出現了 80 次。這些數據凸顯了關稅與政策不確定性對企業信心與決策的干擾。

報告也提到，就業市場呈現「持平」狀態，多數地區都反映出在不確定性影響下，企業普遍延後招聘計畫。所有地區均指出勞動力需求減弱，而薪資則以「溫和」的步調增長。

報告的整體經濟展望仍偏向「略顯悲觀且不確定」，與先前褐皮書的觀察結果一致。

美國總統川普近期對多項進口商品祭出關稅，並威脅對美國主要貿易夥伴加徵更高關稅。本周他已將鋼鐵與鋁的關稅提高一倍，但最終關稅的形式與規模仍存在高度不確定性。