中國擴大打擊稀土走私 海外企業陷斷鏈危機

鉅亨網編譯王貞懿 2025-06-05 05:40

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據《紐約時報》周三 (4 日) 報導，中國政府啟動大規模反走私行動，嚴防稀土未經許可出境。此舉是北京今年春季將稀土產業作為外交工具、加強管制的重要一環。

中國加強稀土出口管制和反走私行動，對海外汽車和軍工企業構成嚴重衝擊。(圖:Reuters/TPG)

北京自 4 月 4 日起停止了 7 種稀土及其稀土磁鐵的出口，宣布任何進一步的出貨都需要出口許可證。上述材料幾乎完全在中國加工處理，但目前很少有許可證獲得批准，因為北京正對美國等國施壓，要求降低對中國商品的關稅，並允許向中國出售敏感軍用技術。

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出口禁令、嚴查走私雙重打擊供應鏈

稀土對汽車製造商、軍工承包商和許多其他企業都至關重要。美國、歐洲和其他地區的許多企業長期依賴中國的稀土金屬，現在發現自己的庫存即將耗盡。

中國打擊走私行動對這些企業構成雙重打擊：北京既停止了合法出口，同時也嚴厲打擊非法出口。

廣泛的走私活動削弱了中國先前稀土出口限制的效果。北京曾在 2010 年領土爭端期間對日本實施兩個月的禁運，並在 2009 年至 2013 年間斷實施限制，以迫使全球製造商將工廠遷至中國。

在 2010 年北京開始初步限制走私前，中國的組織犯罪集團每年走私的稀土量最多達到中國年產量的一半。包含波音、福斯汽車和豐田等跨國企業在內，都依賴著合法與非法管道混合的複雜供應鏈。

不過，在最新的打擊措施加強前，稀土走私規模已大幅減少。美國博伊西州立大學稀土專家 David Abraham 表示：「走私不再像過去那麼容易了。」

新制度成情報蒐集工具

5 月中，中國商務部的聯合聲明指出：「戰略礦物出口管制關係到國家安全和發展利益，加強對整個出口鏈的管控是關鍵。」內容中，甚至還要求在生產和運輸的每個階段全面追蹤稀土。

中國生產商必須為每個受限稀土或稀土磁鐵的出口申請提交詳細文件，包括買家身分、材料用途，有時甚至需要生產過程的照片。這些文件可能為北京提供稀土在海外使用情況的詳細地圖。

擁有美國唯一稀土礦場的 MP Materials 董事長詹姆斯 · 利廷斯基 (James Litinsky) 表示：「這基本上正成為一項情報蒐集工作。」

走私途徑遭嚴密封鎖

中共黨報《人民日報》旗下的《證券時報》本周報導，與越南接壤的中國南部地區廣西正加強對稀土走私的監管。新冠疫情前，走私者經常透過越南邊境運送大量稀土，但中國在疫情期間沿南部邊境建立了配備動作感應器的圍欄系統，使走私變得更加困難。

另一種走私方法是將稀土熔化製成鋼樑，出口後再重新熔煉、提取，這在中國 2010 年對日禁運期間曾被採用。但中國已加強對鋼鐵業的監控，許多小型鋼廠已關閉，被少數大型、國家監管更嚴的鋼廠取代。