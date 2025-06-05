鉅亨網編譯段智恆 2025-06-05 01:16

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傳蘋果與阿里巴巴AI合作案受阻 北京審查卡關(圖：REUTERS/TPG)

AI 合作遇阻 北京審查卡關

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蘋果與阿里巴巴原計劃攜手在中國市場推出「Apple Intelligence」，該系統為蘋果最新一代 iPhone 的 AI 服務，並結合阿里巴巴的 AI 模型支援，期望藉此提升在中國市場的競爭力。然而，兩家公司自今年初以來，已向中國國家網信辦 (CAC) 提交了多項 AI 產品審核申請，但由於美中關係緊張，相關申請遲遲未獲批准。

知情人士透露，北京的審批機構現階段對涉及美國公司的合作案審核時間拉長，尤其是在 AI 等敏感技術領域。此外，最終核可還需國務院層級放行，而該機構同時也參與美中貿易談判，因此增加了變數。即便如此，一旦獲得批准，仍有可能快速放行。

根據蘋果及市場分析師觀察，AI 功能已成為智慧型手機新世代的重要賣點，若審批受阻，恐使蘋果在中國的競爭處於劣勢。華為、小米 (01810-HK)、OPPO 及 Vivo 等中國手機品牌，正加速推進 AI 技術，搶攻高階市場。

市場壓力與貿易戰陰霾

蘋果執行長庫克雖多次訪問白宮爭取支持，但美國總統川普仍持續對蘋果施壓，要求其將製造業務移回美國，甚至威脅對在海外生產的 iPhone 課徵 25% 關稅。市場觀察人士指出，若蘋果未能如期推出 AI 功能，恐加劇其在中國市場的銷售壓力。國際數據公司 (IDC) 資料顯示，2023 年初蘋果在中國高階手機市占率高達 70%，但截至今年第一季，已下滑至 47%，而華為則從 13% 躍升至 35%。

阿里巴巴董事長蔡崇信 (Joe Tsai) 曾於 2 月表示，公司將為蘋果在中國市場銷售的 iPhone 提供 AI 技術支援，證實雙方合作案。消息一度推升阿里巴巴股價。然而，隨著美中關係持續惡化，美國商務部工業和安全局 (BIS) 已對此合作表達疑慮，雖然 BIS 沒有法律權限阻止，但態度審慎。

值得注意的是，蘋果在 AI 領域的推進本已較安卓 (Android) 陣營緩慢。由於中國市場對 AI 功能需求殷切，蘋果若未能及時推進 AI 服務，恐進一步流失市占。

在川普政府對中國商品加徵對等關稅的壓力下，蘋果與阿里巴巴的 AI 合作案也被視為北京當局可能用來作為談判籌碼的一環，增加了貿易談判的複雜度。