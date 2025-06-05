鉅亨網編譯段智恆 2025-06-05 03:10

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挑戰蘋果Vision Pro！傳Meta積極洽談好萊塢IP 布局明年新高階VR裝置(圖：REUTERS/TPG)

報導指出，Meta 希望透過這些 VR 獨家內容吸引用戶購買新裝置「Loma」，其內部開發代號已曝光。這款新裝置性能較現有的 Meta Quest 系列更強大，具備更高畫質的視訊功能，外型接近一副大型眼鏡，與 Meta 與雷朋 (Ray-Ban) 合作的 AI 眼鏡設計類似，並透過可放入口袋的連接器與主機串聯，與蘋果 Vision Pro 的護目鏡式設計不同。

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Meta 計畫將「Loma」的售價訂在 1,000 美元以下，高於 Quest 系列約 300 美元的起價，但比 Vision Pro 的 3,500 美元定價親民許多。Meta 執行長祖克柏旗下的 Reality Labs 部門，過去一年虧損達 177 億美元，年收入 21 億美元，持續積極投資 VR 和擴增實境領域。

與知名 IP 合作 積極拓展娛樂內容

除了與「阿凡達」導演卡麥隆 (James Cameron) 的 Lightstorm Entertainment 合作外，迪士尼也正在為 Meta Quest 開發《星際大戰》體驗。Meta 更向潛在合作夥伴透露，希望這些影視內容能在 VR 平台上獨家首播，之後再授權 2D 版本至串流平台，以觸及更大觀眾群，並增加收益。

此外，Meta 與娛樂公司洽談合作的內容，涵蓋全新創作和改編現有影集或電影，以符合 VR 裝置需求。相比之下，蘋果當初在 Vision Pro 上市時並未特別支付內容商，但也推出了包括 The Weeknd 音樂會等獨家沉浸式影像。然而，Vision Pro 銷售表現不如預期，價格高、重量重及缺乏新應用都成為瓶頸。

Meta 持續搶攻沉浸式體驗市場