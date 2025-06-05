挑戰蘋果Vision Pro！傳Meta積極洽談好萊塢IP 布局明年新高階VR裝置
鉅亨網編譯段智恆
根據《華爾街日報》(WSJ)周三 (4 日) 援引知情人士消息報導，Meta Platforms(META-US)正積極向好萊塢尋求獨家內容，為計畫於明年推出的高階虛擬實境 (VR) 裝置「Loma」鋪路，目標直指蘋果 (AAPL-US) 的 Vision Pro。據悉，Meta 已與迪士尼(DIS-US)、A24 及其他中小型製作公司接洽，並準備投入數百萬美元，邀請他們創作或改編知名 IP 的沉浸式影視內容。
報導指出，Meta 希望透過這些 VR 獨家內容吸引用戶購買新裝置「Loma」，其內部開發代號已曝光。這款新裝置性能較現有的 Meta Quest 系列更強大，具備更高畫質的視訊功能，外型接近一副大型眼鏡，與 Meta 與雷朋 (Ray-Ban) 合作的 AI 眼鏡設計類似，並透過可放入口袋的連接器與主機串聯，與蘋果 Vision Pro 的護目鏡式設計不同。
Meta 計畫將「Loma」的售價訂在 1,000 美元以下，高於 Quest 系列約 300 美元的起價，但比 Vision Pro 的 3,500 美元定價親民許多。Meta 執行長祖克柏旗下的 Reality Labs 部門，過去一年虧損達 177 億美元，年收入 21 億美元，持續積極投資 VR 和擴增實境領域。
與知名 IP 合作 積極拓展娛樂內容
除了與「阿凡達」導演卡麥隆 (James Cameron) 的 Lightstorm Entertainment 合作外，迪士尼也正在為 Meta Quest 開發《星際大戰》體驗。Meta 更向潛在合作夥伴透露，希望這些影視內容能在 VR 平台上獨家首播，之後再授權 2D 版本至串流平台，以觸及更大觀眾群，並增加收益。
此外，Meta 與娛樂公司洽談合作的內容，涵蓋全新創作和改編現有影集或電影，以符合 VR 裝置需求。相比之下，蘋果當初在 Vision Pro 上市時並未特別支付內容商，但也推出了包括 The Weeknd 音樂會等獨家沉浸式影像。然而，Vision Pro 銷售表現不如預期，價格高、重量重及缺乏新應用都成為瓶頸。
Meta 持續搶攻沉浸式體驗市場
Meta 自 2014 年收購 Oculus 以來，便積極布局 VR 市場。雖然 Quest 系列成為市占最高的 VR 裝置，但尚未完全打入主流市場，主要仍受歡迎於兒童玩家。反觀 Meta 與雷朋合作推出的 AI 眼鏡，外型較時尚輕巧，逐漸受到消費者青睞，截至今年 2 月已售出 200 萬副。
Google(GOOGL-US)方面，也透過「100 Zeroes」計畫投資影視項目，結合虛擬實境、擴增實境 (AR) 及人工智慧(AI)，積極搶占沉浸式娛樂市場的商機。
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