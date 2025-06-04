鉅亨網編譯段智恆 綜合外電 2025-06-04 23:10

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加拿大央行 (Bank of Canada, BoC) 周三 (4 日) 宣布將基準利率維持在 2.75% 不變，符合市場預期，但同時警告，若美國關稅持續衝擊加拿大經濟、導致經濟疲軟且通膨壓力受控，未來可能仍有降息的必要。這是央行連續第二次維持利率不變，也是自去年啟動降息循環以來，利率首次暫停下調。

關稅陰霾干擾！加拿大央行按兵不動 釋放未來降息訊號(圖：REUTERS/TPG)

加拿大央行按兵不動，但未排除降息。(圖：Zerohedge)

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維持利率不變 並對未來降息釋放訊號

加拿大央行總裁馬克林 (Tiff Macklem) 表示，儘管加拿大經濟首季表現強於預期，但美國總統川普對加拿大鋼鋁等商品加徵關稅，對出口及消費者信心帶來嚴重衝擊。他指出，「美國的貿易政策依然是加拿大經濟面臨的最大逆風」。央行在聲明中指出，決策委員會一致同意暫停調整利率，以待更多有關美國關稅政策及其對加拿大經濟影響的資訊出爐。

央行同時指出，目前經濟雖然放緩但尚未出現急劇惡化，且近期部分核心通膨數據高於預期，因此選擇觀望。根據官方資料，4 月加拿大核心通膨率達 3.2%，創下一年多來新高，主因部分商品價格上漲、尤其是食品價格受到貿易干擾影響。

關稅衝擊持續 經濟展望不明

馬克林坦言，目前仍難以在物價數據中看出報復性關稅的直接影響，但央行將持續關注關稅對出口需求、企業投資、就業及家庭支出的影響，並觀察通膨預期及關稅成本的轉嫁情況。

根據央行會後聲明，目前政策利率 2.75% 位於央行認為的「中性區間」中點，即對經濟既不具刺激性也不具限制性。央行官員也提到，若經濟在關稅壓力下進一步惡化，且通膨壓力可控，可能會進一步下調政策利率。

加拿大帝國商業銀行 (CIBC) 首席經濟學家申菲爾德 (Avery Shenfeld) 則認為，若失業率持續攀升且不受關稅影響的通膨稍有緩解，7 月可能有機會降息一碼 (25 個基點)。

經濟面臨多重挑戰

《彭博》經濟學家分析，加拿大經濟未來幾季恐進一步轉弱，國內生產毛額 (GDP) 預料在今年中期陷入萎縮，通膨則預估全年平均接近央行 2% 目標。加拿大央行在 4 月曾因景氣不確定性取消 GDP 與通膨的精確預測，改採情境式分析，但本次聲明中未再提及相關內容。

川普政府近期對加拿大鋼、鋁及部分汽車等產品加徵關稅至 50%，並對不符合北美貿易協議規範的產品加徵關稅，引發企業界高度不安。部分企業甚至撤回或暫停對 2025 年的財測，凸顯經濟前景的高度不確定性。

核心通膨成觀察重點

除了需求疲弱，加拿大企業正面臨投入成本增加的壓力，尤其是來自美國關稅的影響。央行觀察指出，許多企業計畫將關稅成本轉嫁給消費者，可能加劇物價壓力。最新數據顯示，加拿大服務業 5 月的就業指數從 4 月的 49.0 回升至 50.7，顯示就業市場略有改善。